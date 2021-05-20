США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

США вводят новые санкции против четырех компаний и четырех судов, задействованных в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Северный поток -2 (фото из открытых источников)

Отмечается, что согласно закону о защите энергетической безопасности Европы PEESA от 2019 года, ограничения также применят к "девяти дополнительным судам", которые принадлежат или контролируются Морской спасательной службой РФ и участвуют в проекте.

В то же время в Госдепе отказались от санкций в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2. AG и его генерального директора Маттиаса Варнига, подчеркнув, что это решение "отвечает национальным интересам" США.

"Мы продолжим противодействовать завершению этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы и Украины, а также стран восточного фланга НАТО и ЕС. Наше неприятие газопровода "Северный поток-2" непоколебимо", — заявили в ведомстве.

Как сообщали ранее м ировое сообщество "гудит" — сегодня Российская Федерация получила очередную "порцию" санкций от Штатов. Вместе с этим многие задаются вопросом, почему экономические ограничения не затронули строительство "Северного потока-2" — такого важного для России газопровода. По сообщению иностранного издания Politico, подобное решение могло быть преждевременным в юридическом плане.

Как известно, американский лидер Джозеф Байден часто негативно высказывался насчет строительства Россией газопровода к европейским странам. В СМИ регулярно появлялась информация, что РФ стоит ожидать целого пакета экономических ограничений относительно "Северного потока-2". Однако 15 апреля американские санкции коснулись ряда физических и юридических лиц, никак не связанных с газопроводом.

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