США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

BTC/USD
37972.87
ETH/USD
2430.45
LTC/USD
187.71
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
США вводят новые санкции против четырех компаний и четырех
судов, задействованных в строительстве российского газопровода "Северный
поток-2". Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического
ведомства.
Северный поток -2 (фото из открытых источников)
Отмечается, что согласно закону о защите энергетической
безопасности Европы PEESA от 2019 года, ограничения также применят к
"девяти дополнительным судам", которые принадлежат или
контролируются Морской спасательной службой РФ и участвуют в проекте.
В то же время в Госдепе отказались от санкций в отношении
оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2. AG и
его генерального директора Маттиаса Варнига, подчеркнув, что это решение
"отвечает национальным интересам" США.
"Мы продолжим противодействовать завершению этого
проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы и Украины, а также
стран восточного фланга НАТО и ЕС. Наше неприятие газопровода "Северный
поток-2" непоколебимо", — заявили в ведомстве.
Как известно, американский лидер Джозеф Байден часто негативно высказывался насчет строительства Россией газопровода к европейским странам. В СМИ регулярно появлялась информация, что РФ стоит ожидать целого пакета экономических ограничений относительно "Северного потока-2". Однако 15 апреля американские санкции коснулись ряда физических и юридических лиц, никак не связанных с газопроводом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости