США вяло отреагировали на один из сильнейших обстрелов Киева

В Государственном департаменте США отреагировали на ночную ракетную атаку, которую совершила Россия по Киеву и Одессе, и призвали немедленно прекратить обстрелы. На этом фоне в Пентагоне объявили о планах снизить финансирование на поставку оружия для Украины.

Атака на Киев (фото из открытых источников)

Как сообщает Reuters, представитель внешнеполитического ведомства США Темми Брюс резко раскритиковала действия России. Она также подчеркнула, что настал момент для завершения войны.

"Удары России по городам Украины должны немедленно прекратиться. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", — заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно о подготовке мощного шага США по отношению к РФ. После визита украинской делегации в Вашингтон в верхней палате Конгресса США существенно возросла поддержка законодательной инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма по расширению антироссийских санкций, заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

По словам Власюка, у законопроекта есть реальные шансы быть вынесенным на рассмотрение уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что, несмотря на потенциальные политические споры вокруг этого документа, речь идет о вполне практическом инструменте экономического давления на РФ.

"У нас есть обоснованные ожидания, что после активной работы украинской делегации в США поддержка санкционной инициативы в Сенате возросла. Сейчас конфигурация такова, что документ может быть принят даже без учета позиции Дональда Трампа. Это важный сигнал", — отметил Власюк.

Он также подчеркнул, что сам законопроект Линдси Грэма не просто декларация, а серьезный шаг к дальнейшему усилению санкционного давления. Кроме того, в документе есть положения, совпадающие с подходами других союзников Украины, особенно в части ограничений для российского нефтегазового сектора.

