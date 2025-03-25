США выбросили из страны супругов, даже не дав попрощаться с детьми: шокирующие детали

Глэдис и Нельсон Гонсалес проживали в США с 1989 года, создав там семью и воспитав троих дочерей, рожденных и воспитанных в Калифорнии. Супруги активно участвовали в жизни общества, проводя библейские занятия и помогая продовольственным банкам во время пандемии Covid-19.

Семья Гонсалес

"В течение почти четырех десятилетий они строили свою жизнь здесь – воспитывали дочерей, помогали обществу и недавно стали бабушкой и дедушкой. А теперь их заставляют чувствовать себя преступниками", – написала дочь Стефани Гонсалес на платформе GoFundMe.

В прошлом месяце, во время очередной проверки в иммиграционном суде в Санта-Ане, которую они проходили с 2000 года, ситуация получила неожиданное развитие. 21 февраля Глэдис и Нельсон арестовали, взяли под стражу и через три недели депортировали в Колумбию.

"Они понимали, что им придется покинуть страну и готовились к этому, но не ожидали такого жесткого подхода", – заявила их адвокат Моника Крумс.

Она добавила, что подобные случаи все учащаются из-за изменений в иммиграционной политике США.

Гонсалесы годами пытались найти законный путь к гражданству, добросовестно платили налоги и никогда не испытывали проблем с законом. Им должны дать возможность попрощаться с семьей и уладить личные дела, но этого не произошло.

"Мы просто забрали их машину с парковки, так и не попрощавшись", — рассказала Стефани.

Согласно заявлению Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), супруги прибыли в страну без необходимых документов в 1989 году и получили разрешение подать заявку на получение убежища, поскольку спасались от насилия в Колумбии. Однако в 2000 году иммиграционный суд отказал в предоставлении статуса, выдав им приказ на добровольный выезд.

По словам адвоката, пара стала жертвой мошенничества: их первый юрист не имел соответствующей лицензии, взял деньги и скрылся. Следующие адвокаты также оказались ненадежными, а некоторые даже были лишены права заниматься юридической практикой.

Супруги продолжали подавать апелляции, но все возможные юридические пути были исчерпаны еще в 2021 году, когда Верховный суд США окончательно отклонил их иск. С тех пор они находились под наблюдением Департамента внутренней безопасности, ежегодно появляясь на проверку.

Депортация Глэдис и Нельсона была отложена из-за бюрократической ошибки – Департамент внутренней безопасности потерял их паспорта. Колумбийские власти были вынуждены выдавать новые документы, что дополнительно усложнило ситуацию.

Семья Гонсалес надеется, что сможет найти путь для возвращения родителей в США.

"Мы собрали 65 000 долларов, чтобы помочь им начать жизнь в Колумбии и оплатить лучших адвокатов. Верим, что однажды они смогут вернуться", – сказала Стефани.

Ситуация Глэдис и Нельсона – это не только личная трагедия, но и часть более широкой проблемы иммиграционной системы, которая, по словам супругов, не дала им шанса легализоваться и достойно проститься с жизнью, которую они строили десятилетиями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США даже владельцы "зеленых карт" боятся, что однажды их депортируют из США.



