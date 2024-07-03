США выделили очередной пакет военной помощи: что получит Украина

США объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины на $2,35 млрд, включающем ракеты для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракетные системы.

Украина получит очередную помощь от Штатов. Фото из открытых источников

В пакет помощи вошли: ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, противотанковые ракеты TOW, боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия, взрывное оборудование, буксировочные и перевозочные средства, аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолетов.

Это уже седьмой пакет после того, как Джо Байден в апреле подписал указ о выделении Украине около $61 млрд помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили россиян с ряда позиций в Харьковской области. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.