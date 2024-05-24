США выделили очередную помощь Украине: что получат ВСУ

США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи стоимостью в $275 млн.

Штаты объявили новый пакет помощи для Украины. Фото из открытых источников

В новый пакет помощи вошли: боеприпасы для HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 60-мм минометные мины; тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW; противотанковые комплексы Javelin и AT-4; высокоточные авиационные боеприпасы; стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты; боеприпасы для взрыва; противотанковые мины; тактические автомобили для эвакуации техники; каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне сообщили, что это уже пятый пакет помощи с момента принятия Конгрессом законопроекта о финансировании Украины и союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.