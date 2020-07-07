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США выдворит из страны часть иностранных студентов

Покинуть США часть студентов-иностранцев должны будут уже этой осенью

сегодня, 09:12
Автор:

Виолетта Комаровская
США выдворит из страны часть иностранных студентов

Фото: savethestudent.org

США решили выдворить из страны всех иностранных студентов, которые не смогут из-за пандемии коронавируса посещать занятия и перейдут на онлайн-обучение. Об этом сообщили в Иммиграционной и таможенной полиции страны. 

Уже этой осенью многие учебные заведения в США могут перевести на дистанционное обучение. Таким образом хотят остановить распространение коронавируса среди студентов. Те иностранцы, которым больше не нужно будет ходить на занятия, должны будут покинуть страну. Речи идет о студентах, которые ранее получили визы F-1 или M-1. Их им аннулируют. Чтобы задержаться в стране, иностранцам придется найти другое учебное заведение.

"Студенты, которые попали в США по данным программам , могут перейти в другое учебное заведения, где сохранится очный формат обучения. Иначе иммиграционных последствий им не избежать, включительно с депортацией", - говорится в сообщении Иммиграционной полиции. 

Если хотя бы часть занятий в ВУЗе будет проходить в очной форме, то студентам-иностранцам ничего угрожать не будет. Они смогут оставаться в стране, как минимум, до окончания обучения.

Не будут выдавать визы студентам, которые только лишь поступили и ВУЗы, перешедшие на дистанционку. 

Иммиграционная полиция приказала учебным заведениям предупреждать студентов о переходе на онлайн-обучения заранее. Это должно быть, как минимум, 10 дней, чтобы иностранцы успели вернуться домой или перевестись в другой университет или колледж. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие условия должны соблюдать иностранцы, приезжающие в Украину во время карантина. 


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