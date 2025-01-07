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Кравцев Сергей
Вашингтон обвинил Москву в ООН в финансировании двух воюющих сторон в Судане. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
США. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, это стало очевидным шагом вперед по сравнению с предыдущим утверждением Вашингтона, что Москва играет на обеих сторонах конфликта для достижения политических целей.
В ноябре Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий воюющие стороны немедленно прекратить боевые действия и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Остальные 14 членов Совета проголосовали за этот документ.
В ответ на просьбу рассказать подробнее Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон знает о "постоянном интересе России к торговле золотом в Судане" и осуждает любую материальную поддержку воюющих сторон — "будь то через незаконную торговлю золотом или предоставление военного оборудования".
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