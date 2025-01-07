США выставили новое обвинение России: где разжигает еще одну войну

Вашингтон обвинил Москву в ООН в финансировании двух воюющих сторон в Судане. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это стало очевидным шагом вперед по сравнению с предыдущим утверждением Вашингтона, что Москва играет на обеих сторонах конфликта для достижения политических целей.

В ноябре Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий воюющие стороны немедленно прекратить боевые действия и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Остальные 14 членов Совета проголосовали за этот документ.

"Россия выбрала обструкцию: стоя в одиночестве, она голосовала за то, чтобы подвергнуть опасности гражданское население, финансируя при этом обе стороны конфликта — да, я так и сказала: обе стороны", — заявила в понедельник представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

В ответ на просьбу рассказать подробнее Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон знает о "постоянном интересе России к торговле золотом в Судане" и осуждает любую материальную поддержку воюющих сторон — "будь то через незаконную торговлю золотом или предоставление военного оборудования".

"Мы считаем, что сотрудничество суданских властей в области золотодобычи с российскими юридическими и физическими лицами, подпадающими под санкции, может оказаться вредным для долгосрочных интересов Судана и стремления суданского народа к прекращению войны" — добавила представитель США при ООН.

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