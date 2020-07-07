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США выйдут из ВОЗ не раньше 2021 года

США задолжали ВОЗ более 200 млн долларов в виде начисленных взносов

сегодня, 23:31
Автор:

Татьяна Веремеева
США выйдут из ВОЗ не раньше 2021 года

Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года, сообщила во вторник Организация Объединенных Наций (ООН) после получения официального уведомления о решении президента Дональда Трампа более месяца назад. Об этом пишет Reuters.

Трамп должен был дать уведомление о выходе США из базирующегося в Женеве агентства ООН в соответствии с совместной резолюцией конгресса США 1948 года, которая также обязывает Вашингтон выплачивать финансовую поддержку. В настоящее время Соединенные Штаты должны ВОЗ более 200 млн долл. в виде начисленных взносов, сообщается на веб-сайте ВОЗ.

После более чем 70-летнего членства США решили выйти из ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что она стала марионеткой Китая на фоне пандемии коронавируса.

Трамп приостановил финансирование 194-членской организации в апреле, а затем в письме от 18 мая дал ВОЗ 30 дней, чтобы взять на себя обязательства по реформам. Он объявил, что Соединенные Штаты выйдут из организации менее, чем через две недели.

Ранее "Комментарии" писали, что официальные представители Всемирной организации здоровья заявляют, что вспышка бубонной чумы в северном регионе Китая не представляет собой повышенной угрозы для международного сообщества.


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