США за день заработали 5 млрд долларов благодаря сомнительной инициативе Трампа

За один день США заработали 5 миллиардов долларов по инициативе президента Дональда Трампа, направленной на состоятельных инвесторов. Американские власти продали 1000 так называемых "золотых карточек" иммигрантам, рассказал министр торговли США Говард Лутник в подкасте All-In Podcast. По его словам, стоимость каждой такой карты составляет 5 миллионов долларов.

США гребут деньги лопатой из-за инициативы Трампа

При этом Лутник отметил, что Трамп ожидает заработать минимум 5 триллионов долларов на этой программе, поскольку потенциальными покупателями являются около 37 миллионов человек.

Известно, что идея продажи "золотых карточек" появилась у Трампа после общения с инвестором Джоном Полсоном, а затем к ее разработке присоединился и сам Лутник. Программное обеспечение для карт создает бизнесмен Илон Маск.

Напомним, Трамп еще в феврале анонсировал продажу "золотых карт", которые будут предоставлять право проживания в США. Тогда он предположил, что доступ к программе могут получить и российские олигархи, отметив, что среди них "очень приятные люди".

"Мы будем продавать "золотую" карточку. У вас есть "зеленая" карта, а это "золотая" карта. Мы собираемся поставить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии "зеленой" карты, а также это будет путь к гражданству. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну", покупая .

По словам Лутника, "золотая карточка" должна заменить действующую государственную программу виз EB-5 для иммигрантов-инвесторов.

При этом "Комментарии" рассказывали , что США сделали миграционную политику чрезвычайно жесткой. Даже люди, имеющие "зеленые карты" и всегда чувствовавшие себя в безопасности, теперь боятся, что их могут выслать из страны, или не пустить в США, если они туда будут возвращаться после заграничной поездки.



