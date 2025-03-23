logo

BTC/USD

84312.37

ETH/USD

2011.37

LTC/USD

91.77

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США за день заработали 5 млрд долларов благодаря сомнительной инициативе Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

США за день заработали 5 млрд долларов благодаря сомнительной инициативе Трампа

Инициатива Трампа по продаже так называемых «золотых карт» в настоящее время успешна и приносит деньги в бюджет

сегодня, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

За один день США заработали 5 миллиардов долларов по инициативе президента Дональда Трампа, направленной на состоятельных инвесторов. Американские власти продали 1000 так называемых "золотых карточек" иммигрантам, рассказал министр торговли США Говард Лутник в подкасте All-In Podcast. По его словам, стоимость каждой такой карты составляет 5 миллионов долларов.

США за день заработали 5 млрд долларов благодаря сомнительной инициативе Трампа

США гребут деньги лопатой из-за инициативы Трампа

При этом Лутник отметил, что Трамп ожидает заработать минимум 5 триллионов долларов на этой программе, поскольку потенциальными покупателями являются около 37 миллионов человек.

Известно, что идея продажи "золотых карточек" появилась у Трампа после общения с инвестором Джоном Полсоном, а затем к ее разработке присоединился и сам Лутник. Программное обеспечение для карт создает бизнесмен Илон Маск.

Напомним, Трамп еще в феврале анонсировал продажу "золотых карт", которые будут предоставлять право проживания в США. Тогда он предположил, что доступ к программе могут получить и российские олигархи, отметив, что среди них "очень приятные люди".

"Мы будем продавать "золотую" карточку. У вас есть "зеленая" карта, а это "золотая" карта. Мы собираемся поставить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии "зеленой" карты, а также это будет путь к гражданству. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну", покупая .

По словам Лутника, "золотая карточка" должна заменить действующую государственную программу виз EB-5 для иммигрантов-инвесторов.

При этом "Комментарии" рассказывали , что США сделали миграционную политику чрезвычайно жесткой. Даже люди, имеющие "зеленые карты" и всегда чувствовавшие себя в безопасности, теперь боятся, что их могут выслать из страны, или не пустить в США, если они туда будут возвращаться после заграничной поездки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=182ckTL2KBA
Теги:

Новости

Все новости