Главная Новости Мир США США заблокировали Украине использование ключевого оружия для ударов по РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

США заблокировали Украине использование ключевого оружия для ударов по РФ

Пентагон запретил Украине использовать дальнобойные ATACMS по целям России. Почему принято такое решение и как работает новый механизм контроля поставок оружия от США.

24 августа 2025, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Вашингтон ограничил возможности Украины наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Киевом ракет ATACMS для атак за пределами украинских границ.

США заблокировали Украине использование ключевого оружия для ударов по РФ

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото из открытых источников

По данным источников, непубличный запрет действует еще с конца весны. Он запрещает ВСУ применять американские ракеты ATACMS по целям в РФ.

"По крайней мере, однажды Украина пыталась использовать ATACMS против цели на российской территории, но получила отказ", — сообщили двое высокопоставленных собеседников WSJ.

По данным издания, Белый дом пытается сохранить пространство для дипломатии и побуждать Кремль к мирным переговорам. В Вашингтоне опасаются, что удары по российской территории могут привести к эскалации конфликта.

Решение принимается по специальному "механизму пересмотра", который разработал заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби. Он, как третий человек Пентагона, определял, может ли Киев применять ракеты ATACMS, а также системы союзников, например, британские Storm Shadow, если они используют американские данные наведения. Окончательное слово в таких случаях имеет министр обороны США Пит Хегсет.

Контроль над поставками оружия Украине предусматривает систему из трех категорий: "зеленая", "желтая", "красная". "Зеленая" категория обозначает вооружение, которое США могут безболезненно отправить Киеву, тогда как "желтая" касается ограниченных запасов, передача которых нуждается в дополнительном согласовании, а "красная" фактически полностью блокирует возможность отправки в Украину, ведь определяет критически важные системы для США.

Как указывает The Wall Street Journal, новое требование Пентагона фактически отменило решение предыдущей администрации, когда Джо Байден в последний год своего президентства разрешил Украине наносить удары по России с помощью ATACMS. Как напоминает издание президент Дональд Трамп еще во время президентской кампании критиковал эту политику, называя ее "ложной" и "разжигающей эту войну и делающей ее еще хуже".

ATACMS – это оперативно-тактические ракеты с дальностью более 300 км, способные поражать аэродромы, командные пункты и склады далеко за линией фронта. Хотя эти системы не стали переломным фактором в войне, они позволили Украине наносить высокоточные удары по критически важным объектам.

