Украинские дроны прилетают на российские военные аэродромы, выжигают там все, и ничего не происходит, говорит политолог Петр Олещук. Кроме того, по его словам, в Украину прибыли F -16 , из-за которых Россия угрожала ядерным оружием, и дальше ничего не происходит.

США и Украина

То есть, говорит эксперты, все эти "красные линии" придумывают сами "западные партнеры" Украины, пользуясь собственными, загадочными рекомендациями.

"США продолжают играть в "иллюзию контроля". Мол, они – большая сверхдержава, которая не участвует в "конфликтах", а лишь наблюдает над ними сверху, контролируя, чтобы стороны "не выходили за рамки". Но мир, в котором это работало, он мертв. Россияне подписывают пакты с КНДР, обмениваются технологиями с северокорейцами и иранцами. Кстати, иранские политики уже объявили "неофициально", что УЖЕ имеют ядерное оружие. "Деэскалация" никогда не была столь эффективной", — заявил Олещук.

По его словам, "деэскалация" умерла, потому что она может работать только тогда, когда ты контролируешь все трубы, ведущие в бассейн. Эксперт не понимает, какой может быть "деэскалация", если США с союзниками не смогли решить две банальные задачи: перекрыть для россиян пути получения западных технологий и ограничить для них возможности зарабатывать деньги на нефти.

"Возвращаясь к проблеме "управления эскалацией". Она происходит не из какого-то особого страха перед россиянами. Я в этом уверен. Здесь логика несколько иная, и ее администрация США сформулировала давно. Украина "не должна потерпеть поражение". Победы, очевидно, тоже одержать не должно. В качестве примера возьмем ситуацию с наступлением россиян в Харьковской области весной этого года", — заявил политолог.

Эксперт напомнил, как только это наступление началось, оказалось, что бить американским оружием по территории РФ можно, и это даже не привело ни к ядерной войне, ни к чему. Но, добавил Олещук, нельзя бить слишком далеко, например по аэродромам.

"Логика здесь ясна. Американцы испугались, что украинцы терпят поражение, а потому сняли ограничения. Но так, чтобы сугубо не потерпеть поражение, но, не дай бог, не думать о победе. Очевидно, в Белом Доме надеялись в таком формате "дотянуть" до состояния, когда все окажутся неспособными воевать и согласятся на какую-нибудь заморозку, которую можно будет представить как "суверенную волю украинцев", — считает политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему США не хотят , чтобы Украина победила Россию.



