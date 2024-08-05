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США, «защищая» Израиль, на самом деле пытаются спасти Иран: о чем речь

Нападение Ирана на Израиль вероятнее всего произойдет не через сутки, а две

сегодня, 14:34
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Ткачик Олеся

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что после отъезда с Ближнего Востока генерала Майкла Куриллы, главы Центрального командования вооруженных сил США, Иран может приступить к атаке на Израиль. Об этом он, в частности, сказал в эфире Эспрессо.

США, «защищая» Израиль, на самом деле пытаются спасти Иран: о чем речь

Израиль и Иран

"Я думаю, что нападение Ирана на Израиль произойдет в течение двух суток, а не суток. Сейчас приехал генерал Курилла (председатель Центрального командования вооруженных сил США) на Ближний Восток, а после того, как он поедет, начнется нападение", — заявил Данилов.

По его мнению, в Тегеране активно разрабатывают план атаки, обдумывая, как это осуществить, потому что там тоже "кризис жанра". Вероятно, предполагает эксперт, будет запущено больше ракет и беспилотников, и атака будет длиться не пол дня, а целых два дня. Данилов отмечает, что похоже, что именно этот сценарий сейчас является базовым.

Он отметил, что эвакуация сейчас происходит только из Ливана, поскольку "Хезболла" еще не решила, вступит ли в войну самостоятельно или сможет втянуть в конфликт других.

"США попытками снизить ставки, защищая Израиль, на самом деле спасают Иран. Американцам нужно, чтобы каждый последующий ответ был не больше, а меньше предыдущего. И для этого нужно минимизировать вред как Ирану, так и Израилю. Этим США и занимаются, они спасают Иран. , а Израиль, разумеется, by default (англ. – по умолчанию)", — подытожил Данилов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Белый дом убежден, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели. Об этом, в частности, сообщило издание "Axios" со ссылкой на троих неназванных американских чиновников.

Впрочем, президент Джо Байден выразил надежду , что откажется от плана нападения на Израиль, несмотря на его угрозу отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Гании в Тегеране.




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Источник: https://espreso.tv/svit-protyagom-ne-dobi-a-dvokh-dib-tsentr-blizkoskhidnikh-doslidzhen-pro-pochatok-napadu-iranu-na-izrail
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