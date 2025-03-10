США заставляют Украину пойти на территориальные уступки: какие земли нужно отдать

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Лиля Воробьева
Марко Рубио, государственный секретарь США, выразил мнение, что Украина, вероятно, будет вынуждена идти на территориальные уступки в рамках любого соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает The New York Times .
Марко Рубио (фото из открытых источников)
Он считает, что Украине придется отказаться от территорий, захваченных Россией в 2014 году. Кроме того, Рубио подчеркнул, что Путин также должен совершить свои уступки.
Госсекретарь США также отметил, что в скором времени состоятся переговоры с Москвой, на которых станет ясно, на что Россия готова пойти ради прекращения войны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на переговорах с США Украина будет продвигать три ключевых требования . 11 марта в Саудовской Аравии запланирована встреча делегаций Украины и США, на которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Как сообщает Общественное со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией украинской делегации, стали известны некоторые детали переговорной позиции Киева.Украинская сторона будет настаивать на: – установлении режима тишины на море; – запрете применения дальнобойных ударов; – освобождении военнопленных.
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