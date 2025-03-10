США заставляют Украину пойти на территориальные уступки: какие земли нужно отдать

Марко Рубио, государственный секретарь США, выразил мнение, что Украина, вероятно, будет вынуждена идти на территориальные уступки в рамках любого соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает The New York Times .

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Он считает, что Украине придется отказаться от территорий, захваченных Россией в 2014 году. Кроме того, Рубио подчеркнул, что Путин также должен совершить свои уступки.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что в скором времени состоятся переговоры с Москвой, на которых станет ясно, на что Россия готова пойти ради прекращения войны.

"Самое главное, что мы должны извлечь из этого, — это твердое ощущение, что Украина готова сделать трудные шаги, и россияне также должны сделать трудные шаги, чтобы завершить этот конфликт или хотя бы приостановить его каким-то образом... Мы не знаем, насколько эти позиции отличаются друг от друга", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на переговорах с США Украина будет продвигать три ключевых требования . 11 марта в Саудовской Аравии запланирована встреча делегаций Украины и США, на которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Как сообщает Общественное со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией украинской делегации, стали известны некоторые детали переговорной позиции Киева.

Украинская сторона будет настаивать на: – установлении режима тишины на море; – запрете применения дальнобойных ударов; – освобождении военнопленных.