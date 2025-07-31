Соединенные Штаты ввели санкции против крупной международной судоходной корпорации, которая, по данным, находится под контролем сына политического советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Это может осложнить экспорт иранской нефти, сообщает Financial Times.

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Американские чиновники заявляют, что эта судоходная империя получила "десятки миллиардов долларов" прибыли от незаконного экспорта нефти, обходя санкции с помощью большого парка нефтяных танкеров, контейнеровозов, а также управляемые ими судоходные группы и подставные фирмы.

Заместитель министра финансов США Майкл Фолкнер назвал сеть Шамхани одной из крупнейших, если не самой большой системой уклонения от санкций в Иране на сегодняшний день, он добавил, что эта сеть транспортирует нефть, нефтепродукты и другие грузы из Ирана и России, основным покупателем которых является Китай.

"Мы не позволим Тегерану получать средства, необходимые для поддержки своих военных программ и дестабилизационной деятельности. Мы продолжим блокировать возможности Ирана обходить санкции и отмывать миллиарды долларов из-за этой торговли", — подчеркнул Фолкнер.

Новый пакет санкций Министерства финансов США налагает ограничения более чем на 115 человек, судов и компаний, включая 12 физических лиц, 52 корабля и 15 судоходных предприятий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия выразила готовность продолжить переговорный процесс с Украиной, но подчеркивает, что любые встречи на высшем уровне должны быть очень тщательно подготовлены. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя ситуацию вокруг мирных переговоров.