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Ссора Трампа и Маска: стало известно, что на самом деле вывело из себя президента США

Американский президент прекратил публиковать обращение в Маску на своей платформе Truth Social, однако это не свидетельствует о его удовлетворенности ситуацией

сегодня, 07:55
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сохраняют нестабильное перемирие в онлайн-пространстве после телефонного разговора между их представителями, сообщает Politico со ссылкой на двух официальных лиц из Белого дома.

Ссора Трампа и Маска: стало известно, что на самом деле вывело из себя президента США

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: СNN

По их словам, Трамп прекратил публиковать на своей платформе Truth Social обращение в Маску, но это не свидетельствует о его удовлетворении текущим положением дел.

"Будущее их отношений остается неопределенным", — отмечают источники.

Особенно Трампа разозлило заявление Маска о его связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Кроме того, утверждение, что Трамп не одержал бы победу на выборах без поддержки Маска, "серьезно вывели президента из равновесия".

Напомним, в прошлом году Маск пожертвовал более 290 миллионов долларов на избирательную кампанию Трампа и возглавлял в его администрации "Департамент эффективности правительства" (DOGE) до мая.

Недавно Маск резко раскритиковал законопроект Трампа "One Big Beautiful Bill", назвав его "отвратительной гадостью" из-за значительного сокращения субсидий на электромобиле.

После публичной критики Трампом Маска, последний заявил, что президент фигурирует в так называемых "Epstein files" и выразил поддержку его импичменту.

В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и пригрозил отменить государственные контракты для Tesla и SpaceX, а также принять "серьезные меры", если Маск поддержит демократов на выборах 2026 года.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что это будет иметь "серьезные последствия", если технологический магнат Илон Маск будет финансировать кандидатов от Демократической партии, чтобы они баллотировались против республиканцев, проголосующих за масштабный законопроект Республиканской партии о бюджете. Об этом Трамп заявил в интервью NBC News.



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