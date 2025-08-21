logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стал известен дальнейший план Трампа по переговорам РФ и Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Стал известен дальнейший план Трампа по переговорам РФ и Украины

По информации СМИ, Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него

21 августа 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились сами, и только после этого планирует устроить трехсторонний саммит со своим участием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на свои источники.

Стал известен дальнейший план Трампа по переговорам РФ и Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Собеседники британского издания рассказали, что Дональд Трамп сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой.

Президент США рассказал советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

Высокопоставленный представитель администрации охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

Белый дом заявил, что Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне. При этом было уточнено, что публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина подтверждает, что готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. В то же время, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. Такое заявление во время общения с представителями СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, зачем Путину на самом деле отказ Украины от Донбасса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/21/trump-ukraine-russia-peace-talks
Теги:

Новости

Все новости