Стал известен дальнейший план Трампа по переговорам РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились сами, и только после этого планирует устроить трехсторонний саммит со своим участием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на свои источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Собеседники британского издания рассказали, что Дональд Трамп сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой.

Президент США рассказал советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

Высокопоставленный представитель администрации охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

Белый дом заявил, что Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне. При этом было уточнено, что публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам.

