Стал известен план-минимум Трампа по прекращению войны в Украине

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог работает над поиском путей завершения войны, которые позволят Трампу добиться политического успеха. Как отметил в эфире Freedom доктор политических наук Игорь Петренко, Келлог воплощает заявления новоизбранного президента США, при этом придерживаясь стратегических интересов своей страны.

Дональд Трамп

По словам Петренко, у Келлога нет симпатий к России, но демонстрирует приверженность позиции Трампа. При этом политолог подчеркнул, что новоизбранный президент США считает себя единственным человеком, способным успешно урегулировать конфликт в Украине. Келлог направляет свои усилия на реализацию этих намерений, при этом его цель — не поддержка какой-либо из сторон, а обеспечение стратегических интересов США, включая поддержку Украины и сдерживание России, добавил эксперт.

Политолог подчеркнул, что для США самой большой угрозой является Китай, поэтому значительное внимание будет направлено на противодействие его влиянию. Вместе с тем, Россия остается вызовом, и США могут использовать ее слабость, чтобы сдвинуть с рынков и сфер влияния.

Петренко считает, что Келлог, прежде всего, будет работать на стратегические интересы США, но при этом будет поддерживать Украину, чтобы она не потерпела поражение в войне.

Безусловно, есть определенный риск, который заключается в том, что и Трамп, и Келлог будут готовы довольствоваться малым, условно это — прекращение огня как минимум на каденцию Трампа. Это в принципе, не самый плохой вариант, но только в том случае, если будут соблюдены два основных условия. Первый: Украина будет получать соответствующую поддержку и помощь со стороны партнеров. То есть у нас будет гарантия безопасности на увеличение своей способности противостоять потенциальной агрессии. И второй момент — это сохранение давления на Российскую Федерацию — санкционного давления, и его увеличение, пока РФ не вернет все территории, не уйдет из Украины в целом. То есть, в таком случае эта история она может сработать”, — говорит Петренко.

Однако, по его словам, слабая поддержка Украины и прекращение огня без должного контроля не является хорошим решением, ведь Россия может использовать это время для восстановления своих ресурсов и новой агрессии.

Как подчеркнул политолог, Европейский Союз, особенно страны Восточной и Северной Европы, понимают угрозу, которую несет Россия. Они осознают, что лучше остановить ее в Украине, чем давать передышку, которая приведет к новому витку конфликта, добавил эксперт.

Впрочем, как добавил Петренко, Трамп может предпочесть быстрые решения, которые выглядят как победа, но задача украинской дипломатии — убедить его и его команду играть на долгую перспективу, обеспечивая минимизацию рисков новой агрессии со стороны России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина озвучила Келлогу свои требования по прекращению войны.



