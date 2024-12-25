Стал известен план-минимум Трампа по прекращению войны в Украине

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Специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог работает над поиском путей завершения войны, которые позволят Трампу добиться политического успеха. Как отметил в эфире Freedom доктор политических наук Игорь Петренко, Келлог воплощает заявления новоизбранного президента США, при этом придерживаясь стратегических интересов своей страны.
Дональд Трамп
По словам Петренко, у Келлога нет симпатий к России, но демонстрирует приверженность позиции Трампа. При этом политолог подчеркнул, что новоизбранный президент США считает себя единственным человеком, способным успешно урегулировать конфликт в Украине. Келлог направляет свои усилия на реализацию этих намерений, при этом его цель — не поддержка какой-либо из сторон, а обеспечение стратегических интересов США, включая поддержку Украины и сдерживание России, добавил эксперт.
Политолог подчеркнул, что для США самой большой угрозой является Китай, поэтому значительное внимание будет направлено на противодействие его влиянию. Вместе с тем, Россия остается вызовом, и США могут использовать ее слабость, чтобы сдвинуть с рынков и сфер влияния.
Петренко считает, что Келлог, прежде всего, будет работать на стратегические интересы США, но при этом будет поддерживать Украину, чтобы она не потерпела поражение в войне.
Однако, по его словам, слабая поддержка Украины и прекращение огня без должного контроля не является хорошим решением, ведь Россия может использовать это время для восстановления своих ресурсов и новой агрессии.
Как подчеркнул политолог, Европейский Союз, особенно страны Восточной и Северной Европы, понимают угрозу, которую несет Россия. Они осознают, что лучше остановить ее в Украине, чем давать передышку, которая приведет к новому витку конфликта, добавил эксперт.
Впрочем, как добавил Петренко, Трамп может предпочесть быстрые решения, которые выглядят как победа, но задача украинской дипломатии — убедить его и его команду играть на долгую перспективу, обеспечивая минимизацию рисков новой агрессии со стороны России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина озвучила Келлогу свои требования по прекращению войны.
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