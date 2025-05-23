Стал известен точный момент, когда Трамп «разлюбил» Маска

Бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон рассказал, что дружба между президентом США и Илоном Маском фактически завершилась, когда бизнесмен попытался получить доступ к тайным военным планам Пентагона по поводу возможной войны с Китаем.

Трамп и Маск

По словам Беннона, именно эта попытка разрушила доверие. "Тогда все изменилось. Лихорадка спала", — заявил он в интервью The Atlantic.

Известно, что еще в марте в Белом доме категорически отрицали информацию о том, что Маск якобы получит доступ к военным стратегиям Соединенных Штатов. При этом Трамп тогда заявил, что таких планов нет, и обвинил СМИ в фейках. В то же время он признал, что Маск "помогает стране, хотя бизнес в Китае", что делает его уязвимым к потенциальному конфликту интересов.

Кроме того, Трамп добавил, что не хочет, чтобы такие планы видел кто-либо: "Речь идет о возможной войне с Китаем. Я не хочу, чтобы кто-то вообще видел эти документы".

Несмотря на это, президент и министр обороны Пит Гегсет считали Маска "патриотом", якобы жертвующим личным ради страны. Они утверждали, что его цель — выявить растраты, мошенничество и злоупотребление в оборонном ведомстве.

Впрочем, как указывают СМИ, доступ к таким документам существенно расширил бы роль Маска как неофициального советника, уже имеющего тесные связи с Пентагоном и владеющего бизнесом в Китае. Для Беннона это стало тревожным сигналом.

Беннон, который называет Маска "элитарным чужаком", не смог удержаться в критике Маска, назвав его "паразитирующим иммигрантом" и "злом в чистом виде". В то же время Трамп пытается удержать обоих в своем кругу. По словам источников, в феврале он даже предлагал им до сих пор не состоявшуюся встречу.

Как отмечают медиа, противостояние между Маском и Бенноном иллюстрирует более глубокий раскол в движении MAGA. Беннон, в частности, видит в Маске угрозу и считает, что потенциально может возглавить движение после Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск решил тратить меньше денег на политику.



