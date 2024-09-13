Стала известна циничная стратегия США: какие вопросы решают ценой жизней украинцев

США избрали осторожную стратегию в войне в Украине, направленную на ослабление России и истощение ее ресурсов, заявил в интервью "Главреду" политолог, член правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

США и Украина

При этом политолог отметил, что такая стратегия выгодна США, но не обязательно для Украины. Он подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы у Соединенных Штатов было четкое видение завершения войны. По его словам, это видение должно включать либо значительную военную помощь, которая обеспечила бы Украине преимущество над российскими войсками и позволила вытеснить их с украинской территории, либо дипломатический путь через переговоры.

"Но нет ни того, ни другого. И это главная проблема. Это главная слабость в позиции Байдена и его администрации по поводу нынешней войны между Россией и Украиной", — говорит Фесенко.

Политолог также отметил, что остается открытым вопрос о позиции вице-президента США Камалы Гаррис в этом контексте. Он добавил, что нынешняя стратегия Соединенных Штатов приводит к истощению России, но за счет жизней украинцев и разрушения украинской инфраструктуры, что, по его мнению, не выгодно для Украины.

"Россию истощают за счет жизней украинцев, за счет разрушения Украины. Конечно, для нас это не совсем выгодно", — подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина просит США предоставить разрешение на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Впрочем, эксперты считают, что Байден может не дать такое разрешение, по крайней мере, в ближайшее время. Вроде бы он не хочет таким образом усилить Дональда Трампа перед выборами.



