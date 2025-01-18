Стала известна главная угроза для Украины в желании Трампа быстро закончить войну

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине. И главный здесь минус для Киева в том, что новому главе Белого дома не особо важны условия, на которых это произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для японского телевидения заявил бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", — заявил Джон Болтон.

Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установке линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.

"И, чем дольше это прекращение огня будет длиться — тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной", — отметил Болтон.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе дата инаугурации Дональда Трампа, тем меньше уверенности у команды новоизбранного президента США, что войну в Украине удастся остановить как можно скорее. По крайней мере, на это намекает заявление спецпосланника по Украине, которого избрал Трамп, Кита Келлога. Он заявил, что будет стремиться, чтобы российско-украинская война прекратилась в течение 100 дней от инаугурации нового президента США. То есть, о прекращении российско-украинской войны через 24 часа после инаугурации 47-го президента США речь уже не идет. Реально ли США остановить войну до 30 апреля? И не возникает ли ощущение, что у Трампа и его окружения начинают понимать, что вообще не знают, как дальше поступать в отношении Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



