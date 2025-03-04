Старший советник президента США Джейсон Миллер прокомментировал приостановку военной помощи Украине, отметив, что это решение Дональда Трампа является попыткой повлиять на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Миллер объяснил, что Трамп применяет агрессивный подход, пытаясь заставить Зеленского согласиться на мирное соглашение, которое прекратит боевые действия в Украине.

"Иногда лидеры используют метод кнута, а иногда пряника. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует строгий аргумент, чтобы донести свою позицию до президента Зеленского", — отметил советник.

Он также добавил, что эти действия Трампа направлены на пресечение гибели людей в Украине.

"Президент Трамп — единственный, кто открыто говорит о прекращении убийств. Зеленский должен сесть за стол переговоров и воспринимать это серьезно", — подчеркнул Миллер.

Ранее ряд ведущих западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента Трампа решила прекратить поставки всех видов военной помощи Украине. Это касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные по каденции Джо Байдена. Однако официального подтверждения этой информации от Трампа не было.

В правительстве Франции тем временем выступили против прекращения военной помощи Украине, заявив, что такое решение лишь усложнит ситуацию и усугубит позиции агрессора, отдаляющего достижение мира.

"Комментарии" уже писали, что Украина смогла выдержать российскую агрессию, получая оружие от США с задержками, устаревшую и не в достаточном объеме. Однако теперь, по словам Марии Берлинской, руководительницы Центра поддержки авиаразведки, администрация президента Дональда Трампа стремится забрать украинские природные ресурсы.