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Стала известна критическая "красная линия" для США в переговорах между Украиной и Россией

Соединенные Штаты могут определить "критическую линию" в российско-украинских переговорах

сегодня, 10:50
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Клименко Елена

Американский президент Дональд Трамп может совершить "историческую ошибку", если переговоры о мире в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие захваченные территории. Такое мнение высказал советник польского правительства по Украине Павел Коваль.

Стала известна критическая "красная линия" для США в переговорах между Украиной и Россией

Фото: из открытых источников

В интервью Financial Times Коваль подчеркнул, что для Польши и других стран Центральной Европы будет нарушена красная линия, если эти территории будут юридически признаны российскими.

По словам Коваля, важно понять разницу между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием российских претензий на Крым, Донбасс или другие части Украины. Он считает это "исторической ошибкой" и предупреждает, что подобный шаг создаст опасный прецедент для расширения "имперской России".

"После распада СССР Россия признала границы Украины, включая Крым и Донбасс, и это стало основой международного права. Гарантии границ Центральной Европы являются основными для сохранения мира в этом регионе, учитывая наш исторический опыт", — подчеркнул он.

Коваль выразил уверенность, что Трамп не позволит России легитимизировать свой контроль над украинскими территориями и признать угрозу Путину. Он также верит, что Трамп не лишит американские компании возможности инвестировать в восстановление Украины после войны, сохраняя жесткие гарантии безопасности для Киева и его европейских союзников.

"Политики могут легко отделить политические гарантии от бизнес-военных, но если в Украину поступят большие инвестиции, то для этого потребуются серьезные американские гарантии", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что количество российских ударов дронами по территории Украины существенно возросло после начала мирных переговоров с участием США. Рост произошел более чем на 50%, свидетельствует аналитика The Telegraph, которая была составлена на основе данных Воздушных сил ВСУ.



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Источник: https://www.ft.com/content/ad64040b-f59a-49fb-a5f4-2de564689a78
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