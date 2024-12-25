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Стала известна настоящая причина, почему Байден не помог Украине победить

В Вашингтоне сформировалась устойчивая позиция, что Киев не должен проиграть, но и не победить

25 декабря 2024, 15:47 comments10059
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Кравцев Сергей

С большой вероятностью можно сказать, что в Вашингтоне с самого начала думали, что объемы поставок оружия Украине достаточны. Впоследствии стало ясно, что это не так, но к тому времени там пришли к выводу, что победа Украины в этой войне невозможна независимо от того, сколько оружия предоставить Киеву, какие его характеристики и объем. Такое мнение высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Стала известна настоящая причина, почему Байден не помог Украине победить

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что в Булом доме сформировалась устойчивая позиция, где не было прописано, что Украина имеет победы в этой войне. Следовательно, и о достаточных для ХСУ объемах помощи речь уже не шла. К тому же свое дело сделали опасения эскалации из РФ.

"Ну и опасения эскалации со стороны России и опасения прямого столкновения с ней тоже, конечно, сыграли свою роль", — подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом продолжать военную поддержку Украины. Об этом пишет рейтинговое издание Politico, цитируя заявление Салливана в интервью каналу CNN.

СМИ отмечает, что Салливан заявил, чтобы достичь справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".




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