Стала известна настоящая причина, почему Байден отказываться ехать на саммит мира

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не хочет ехать в Швейцарию на Глобальный саммит мира только по одной причине, считает политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, все дело в выборах.

Джо Байден

Как подчеркнул эксперт, после саммита Байдена могут спрашивать о том, почему, например, он ездил на саммит, а на нем не были достигнуты никакие существенные договоренности и он не принес мир в Украину. Перед выборами, добавляет политтехнолог, ему такие вопросы не нужны.

Итак, предполагает эксперт, Байден не верит в то, что в Швейцарии удастся выйти на какие-либо конкретные договоренности, которые приведут к урегулированию военного конфликта.

Байден не верит, что в ближайшие 5 месяцев наша война закончится. Если бы верил, то поехал бы",

– считает эксперт.

По его словам, как ни неприятно это признавать, однако сейчас Джо Байден сосредоточен именно на своей предвыборной кампании. Пока он хочет сделать все для того, чтобы победить своего основного конкурента Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден, вероятно, не посетит Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15 и 16 июня. По информации западных журналистов, в настоящее время у него запланирован сбор средств в Голливуде.

Вместе с тем эксперты заявили, что таким решением Байден играет на руку России, которая добивается снижения представительства на этом саммите. Другие государства также могут отказаться от участия в этом мероприятии на самом высоком уровне, поскольку Байден туда не едет. Таким образом, он посылает мировому сообществу "неправильные сигналы".

Такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. Он считает, что Путин будет аплодировать , если Байден не уедет в Швейцарию.



