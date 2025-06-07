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Стала известна настоящая причина, почему Трамп бесится: в какую ловушку попал из-за Путина

Президент США продолжает очень верить в возможность каких-то экономических сделок с Россией

сегодня, 16:15 comments4088
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Кравцев Сергей

Если российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать огонь, президент США Дональд Трамп оказывается в тупике. Он не может отменить санкции против России, хотя очень этого хочет. Ведь он продолжает очень верить в возможность каких-то экономических сделок с Россией, а Путин не дает ему таких возможностей. Такое мнение высказал известный украинский публицист, тележурналист, политический обозреватель Виталий Портников.

Стала известна настоящая причина, почему Трамп бесится: в какую ловушку попал из-за Путина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что сегодня США делают все возможное, чтобы Киев и Москва беседовали без них. Дональд Трамп все время пытается снять с себя ответственность за происходящее.

"Трамп также пытается сделать все возможное, чтобы не быть в американских медиа соучастником путинских преступлений, но с каждым днем ​​ему все труднее этого добиваться – вот он и бесится", – констатировал тележурналист.

Читайте на портале "Комментарии" — если раньше президент США Дональд Трамп широко анонсировал свои звонки российскому диктатору Владимиру Путину, то в этот раз он не только не сделал этого, но еще и ошеломил заявлениями по завершению разговора. О чем говорят странные заявления-анонсы Трампа об ударе возмездия Путина по Украине за атаки по аэродромам РФ? Почему, в конце концов, этот звонок состоялся именно сейчас? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.




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