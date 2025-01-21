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Стала известна настоящая причина, почему Зеленского не позвали на инаугурацию Трампа

Трамп не пригласил на свою инаугурацию Зеленского по одной причине, которая касается его лично

сегодня, 09:22
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский не получил приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, соответственно, не присутствовал на ней. Как считает политолог Вадим Денисенко, решение президента США имеет очень четкое и логичное объяснение.

Стала известна настоящая причина, почему Зеленского не позвали на инаугурацию Трампа

Трамп и Зеленский

"Трамп не пригласил ни Путина, ни Зеленского специально, чтобы развязать руки перед переговорами. Что касается самих переговоров, то пока у США есть только один план — план Келлога и будут двигаться в его фарватере", — отметил Денисенко.

По его мнению, Трамп в статусе президента будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки.

Впрочем, как считает Денисенко, Россия и ее диктатор Владимир Путин будут настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то узаконивающий аннексию документ.

"Все остальные требования пока выглядят вторичными и не важными. Но на каждом новом этапе будут появляться новые вводные", — отметил Денисенко.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Трамп вернул только два пола – мужской и женский, в связи с чем россияне уже начали продвигать мнение о том, что президент США идет в фарватере Путина по поводу "традиционных ценностей".

"Это абсолютная чушь не только ввиду того, что было сказано выше. Как бы это ни странно казалось, речь Трампа была направлена в будущее, а не в консервацию прошлого. И это кардинальное отличие между Путиным и Трампом", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить войны.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0wNipcKkzZnsmHMjX9M6PYpxKF12jkqePYfEkrenQP8UD6BqnReShRSJyQbGFcXxKl?locale=uk_UA
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