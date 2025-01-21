Стала известна настоящая причина, почему Зеленского не позвали на инаугурацию Трампа

Президент Владимир Зеленский не получил приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, соответственно, не присутствовал на ней. Как считает политолог Вадим Денисенко, решение президента США имеет очень четкое и логичное объяснение.

Трамп и Зеленский

"Трамп не пригласил ни Путина, ни Зеленского специально, чтобы развязать руки перед переговорами. Что касается самих переговоров, то пока у США есть только один план — план Келлога и будут двигаться в его фарватере", — отметил Денисенко.

По его мнению, Трамп в статусе президента будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки.

Впрочем, как считает Денисенко, Россия и ее диктатор Владимир Путин будут настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то узаконивающий аннексию документ.

"Все остальные требования пока выглядят вторичными и не важными. Но на каждом новом этапе будут появляться новые вводные", — отметил Денисенко.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Трамп вернул только два пола – мужской и женский, в связи с чем россияне уже начали продвигать мнение о том, что президент США идет в фарватере Путина по поводу "традиционных ценностей".

"Это абсолютная чушь не только ввиду того, что было сказано выше. Как бы это ни странно казалось, речь Трампа была направлена в будущее, а не в консервацию прошлого. И это кардинальное отличие между Путиным и Трампом", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить войны.



