Стала известна настоящая причина, почему Зеленского не позвали на инаугурацию Трампа

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский не получил приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, соответственно, не присутствовал на ней. Как считает политолог Вадим Денисенко, решение президента США имеет очень четкое и логичное объяснение.
Трамп и Зеленский
По его мнению, Трамп в статусе президента будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки.
Впрочем, как считает Денисенко, Россия и ее диктатор Владимир Путин будут настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то узаконивающий аннексию документ.
Кроме того, он обратил внимание на то, что Трамп вернул только два пола – мужской и женский, в связи с чем россияне уже начали продвигать мнение о том, что президент США идет в фарватере Путина по поводу "традиционных ценностей".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить войны.
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