Стала известна реакция Мелании Трамп на письмо от Зеленской об украинских детях
НОВОСТИ

Стала известна реакция Мелании Трамп на письмо от Зеленской об украинских детях

Мелания Трамп получила письмо от Елены Зеленской об украинских детях, похищенных Россией. Дональд Трамп рассказал о ее реакции.

Президент США Дональд Трамп рассказал о реакции своей жены Мелании на благодарственное письмо от первой леди Украины Елены Зеленской. Письмо касалось незаконного вывоза украинских детей в Россию, за что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Стала известна реакция Мелании Трамп на письмо от Зеленской об украинских детях

Трамп рассказал о реакции Мелании на письмо от Зеленской

В ходе встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский передал Дональду Трампу письмо от Елены Зеленской для Мелании. В нем первая леди Украины выразила благодарность за внимание Мелании к проблеме похищения детей Россией. По словам Зеленского, Мелания Трамп своими действиями "повысила осведомленность об одной из самых болезненных и сложных тем этой войны". Президент Украины поблагодарил первую леди США, указав, что "мы глубоко ценим ее соболезнования".

Дональд Трамп во время общения с журналистами поделился реакцией Мелании Трамп об послании от Елены Зеленской.

"Мелания сказала мне, что это было совершенно прекрасное письмо. Я уверен, что это было прекрасное письмо", — сказал Трамп.

Президент США добавил, что у Мелании "очень сильные чувства", когда речь идет о защите детей. По его словам, "она ненавидит видеть, как что-то подобное происходит. Она очень хотела бы, чтобы это закончилось. Она говорит об этом открыто, гордо и с большой грустью, потому что так много людей погибло".

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла не менее 19 500 детей из подконтрольных Украине территорий. Около 1500 из них удалось вернуть домой. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за вероятную незаконную депортацию несовершеннолетних.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что было в письме, которое Мелания Трамп написала Путину.

Также "Комментарии" писали, что Трамп начал угрожать Путину из-за своей жены Мелании.



