Стала известна реакция Мелании Трамп на письмо от Зеленской об украинских детях

Президент США Дональд Трамп рассказал о реакции своей жены Мелании на благодарственное письмо от первой леди Украины Елены Зеленской. Письмо касалось незаконного вывоза украинских детей в Россию, за что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Трамп рассказал о реакции Мелании на письмо от Зеленской

В ходе встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский передал Дональду Трампу письмо от Елены Зеленской для Мелании. В нем первая леди Украины выразила благодарность за внимание Мелании к проблеме похищения детей Россией. По словам Зеленского, Мелания Трамп своими действиями "повысила осведомленность об одной из самых болезненных и сложных тем этой войны". Президент Украины поблагодарил первую леди США, указав, что "мы глубоко ценим ее соболезнования".

Дональд Трамп во время общения с журналистами поделился реакцией Мелании Трамп об послании от Елены Зеленской.

"Мелания сказала мне, что это было совершенно прекрасное письмо. Я уверен, что это было прекрасное письмо", — сказал Трамп.

Президент США добавил, что у Мелании "очень сильные чувства", когда речь идет о защите детей. По его словам, "она ненавидит видеть, как что-то подобное происходит. Она очень хотела бы, чтобы это закончилось. Она говорит об этом открыто, гордо и с большой грустью, потому что так много людей погибло".

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла не менее 19 500 детей из подконтрольных Украине территорий. Около 1500 из них удалось вернуть домой. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за вероятную незаконную депортацию несовершеннолетних.

