Стала известна самая большая стратегическая ошибка Трампа, которая подточит его и величие Америки

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Ткачик Олеся
Наибольшей проблемой тарифов Дональда Трампа является не чей-то экономический ущерб, а разрушение установившихся политических и союзов безопасности и, в общем-то, низкая прогнозируемость мировой политики, считает политолог Сергей Таран.
Дональд Трамп
По его словам, времена турбулентности всегда характерны новыми войнами и паническими ожиданиями. При этом он подчеркнул, что правила, предварительные расчеты и красные линии просто утратили смысл.
Политолог отметил, что роль США в мире строилась не только в американской экономике, но и на политическом авторитете США, поэтому в мире выбирали доллар. Теперь же, говорит эксперт, все американское не вызывает доверия.
Другой риск, по его мнению, – это время. Даже если экономисты Трампа правы в своих расчетах, то эффект от выравнивания торгового баланса в США наступит не через месяц и даже не через год. А вот цены слетят уже сейчас, и это будет больно избирателям.
Впрочем, по его словам, однозначно плохая история от пошлин Трампа в том, что мировая тарифная война будет уменьшать интерес к войне в Украине – всем теперь хватит по горло и своих проблем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп ударил по оффшорам.
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