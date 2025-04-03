Стала известна самая большая стратегическая ошибка Трампа, которая подточит его и величие Америки

Наибольшей проблемой тарифов Дональда Трампа является не чей-то экономический ущерб, а разрушение установившихся политических и союзов безопасности и, в общем-то, низкая прогнозируемость мировой политики, считает политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп

По его словам, времена турбулентности всегда характерны новыми войнами и паническими ожиданиями. При этом он подчеркнул, что правила, предварительные расчеты и красные линии просто утратили смысл.

"Мне кажется, что стратегической ошибкой Трампа является жизненное убеждение, что все можно решить деньгами. Однако в большой политике деньги все не решают. Результаты переговоров с Путиными – тому лишнее доказательство", — подчеркнул политолог.

Политолог отметил, что роль США в мире строилась не только в американской экономике, но и на политическом авторитете США, поэтому в мире выбирали доллар. Теперь же, говорит эксперт, все американское не вызывает доверия.

"Даже для внутреннего американского потребителя игра Трампа крайне рискованна. Надежда, что все просто бросятся создавать производства в США несколько упрощена, потому что бизнес всегда ищет прогнозируемые правила, и вряд ли это можно сказать о нынешней Америке Трампа", — говорит Таран.

Другой риск, по его мнению, – это время. Даже если экономисты Трампа правы в своих расчетах, то эффект от выравнивания торгового баланса в США наступит не через месяц и даже не через год. А вот цены слетят уже сейчас, и это будет больно избирателям.

"Есть и позитив. Если в результате мировой рецессии цена на нефть упадет и продержится на дне хотя бы пару лет, можно считать, что в "инновациях" Трампа будет хоть какая-то польза", — подчеркнул Таран.

Впрочем, по его словам, однозначно плохая история от пошлин Трампа в том, что мировая тарифная война будет уменьшать интерес к войне в Украине – всем теперь хватит по горло и своих проблем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп ударил по оффшорам.



