Стали известны кандидаты на должность министра обороны США

Ключевой должностью в США является должность министра обороны. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, выбирая главу Пентагона, Дональд Трамп будет в первую очередь ориентироваться на лояльность к претенденту. При этом политик напомнил, что при прошлом президентстве Трампа как раз его министр обороны вышел с публичной критикой Трампа и объявил об отставке по несогласию.

Майк Помпео

Как отметил Железняк, сейчас среди наиболее вероятных кандидатов называют три фамилии.

По информации нардепа, одним из кандидатов на должность министра обороны является экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео.

"Он отмечается публичной поддержкой Израиля и является адептом расширения разрешений для использования американского оружия в Украине", — отметил Железняк.

Вторым претендентом на пост главы Пентагона является первый претендент на должность министра обороны в прошлой каденции Трампа Том Коттон.

"Публично он выступал за предоставление необходимого оружия Украине. Но, в целом, поддерживает риторику уменьшения роли США в войнах в Европе", — отметил нардеп.

И третьим претендентом на должность министра обороны, как и на должность госсекретаря среди претендентов называют Майка Вальца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого Трамп может назначить на должность Госсекретаря. В частности, по мнению экспертов, должность среди других может получить Рик Гренел – экс-посол США в Германии и и.о. директора нацразведки, в основном сконцентрированный на вопросах уменьшения влияния Китая. В июле Гренел озвучивал позицию, что "мирный план" для Украины должен предусматривать "автономные зоны" на временно оккупированных территориях, а также Украину не нужно включать в НАТО в ближайшее время.



