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Стали известны кандидаты на должность министра обороны США

На должность главы Пентагона претендуют три кандидата

сегодня, 14:21
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Ткачик Олеся

Ключевой должностью в США является должность министра обороны. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, выбирая главу Пентагона, Дональд Трамп будет в первую очередь ориентироваться на лояльность к претенденту. При этом политик напомнил, что при прошлом президентстве Трампа как раз его министр обороны вышел с публичной критикой Трампа и объявил об отставке по несогласию.

Стали известны кандидаты на должность министра обороны США

Майк Помпео

Как отметил Железняк, сейчас среди наиболее вероятных кандидатов называют три фамилии.

По информации нардепа, одним из кандидатов на должность министра обороны является экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео.

"Он отмечается публичной поддержкой Израиля и является адептом расширения разрешений для использования американского оружия в Украине", — отметил Железняк.

Вторым претендентом на пост главы Пентагона является первый претендент на должность министра обороны в прошлой каденции Трампа Том Коттон.

"Публично он выступал за предоставление необходимого оружия Украине. Но, в целом, поддерживает риторику уменьшения роли США в войнах в Европе", — отметил нардеп.

И третьим претендентом на должность министра обороны, как и на должность госсекретаря среди претендентов называют Майка Вальца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого Трамп может назначить на должность Госсекретаря. В частности, по мнению экспертов, должность среди других может получить Рик Гренел – экс-посол США в Германии и и.о. директора нацразведки, в основном сконцентрированный на вопросах уменьшения влияния Китая. В июле Гренел озвучивал позицию, что "мирный план" для Украины должен предусматривать "автономные зоны" на временно оккупированных территориях, а также Украину не нужно включать в НАТО в ближайшее время.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/10514
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