Стали известны последствия остановки работы USAID для США

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Ткачик Олеся
Больше потеряют от остановки USAID это сами США, убежден политолог Сергей Таран.
USAID
По его словам, именно благодаря грантовой деятельности Вашингтон косвенно получал мощный инструмент внешней политики – составляющую так называемой "мягкой силы", значительно облегчавшей реализацию других интересов страны.
Но сейчас, говорит политолог, этого не будет. По его словам, из-за внутренней политической конъюнктуры существование "мягкой силы" поставлено на паузу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министерство социальной политики сейчас оценивает последствия прекращения финансирования проектов, поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID), но утверждает, что это не будет оказывать серьезного влияния на финансирование социальных инициатив в Украине. Об этом во время пресс-конференции, подытоживая работу министерства за 2024 год, сообщила глава ведомства Оксана Жолнович.
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