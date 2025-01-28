Стали известны последствия остановки работы USAID для США

Больше потеряют от остановки USAID это сами США, убежден политолог Сергей Таран.

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По его словам, именно благодаря грантовой деятельности Вашингтон косвенно получал мощный инструмент внешней политики – составляющую так называемой "мягкой силы", значительно облегчавшей реализацию других интересов страны.

"За разданные деньги, которые в сумме как для США составляли какую-то мелочь – Белый дом рекламировал американские политические ценности и свободы, а также улучшал свой имидж в очень разных странах мира, даже там, где поддержка американской политики могла быть не на самом высоком уровне. . Ибо тратились они, в общем-то, на правильные вещи. В Украине, например, – это поддержка школ, госпиталей, проектов экономического развития", — отметил эксперт.

Но сейчас, говорит политолог, этого не будет. По его словам, из-за внутренней политической конъюнктуры существование "мягкой силы" поставлено на паузу.

"И думаю, что после этой паузы в Вашингтоне поймут, что немного погорячились и сменив немного приоритеты вернутся к проверенной временем грантораздаточной деятельности. Потому что револьвером и добрым словом можно гораздо больше достичь, чем просто револьвером", — убежден Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министерство социальной политики сейчас оценивает последствия прекращения финансирования проектов, поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID), но утверждает, что это не будет оказывать серьезного влияния на финансирование социальных инициатив в Украине. Об этом во время пресс-конференции, подытоживая работу министерства за 2024 год, сообщила глава ведомства Оксана Жолнович.



