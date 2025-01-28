logo

BTC/USD

102032.33

ETH/USD

3127.72

LTC/USD

113.71

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стали известны последствия остановки работы USAID для США
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны последствия остановки работы USAID для США

США теряют большой инструмент воздействия, останавливая работу USAID

28 января 2025, 18:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Больше потеряют от остановки USAID это сами США, убежден политолог Сергей Таран.

Стали известны последствия остановки работы USAID для США

USAID

По его словам, именно благодаря грантовой деятельности Вашингтон косвенно получал мощный инструмент внешней политики – составляющую так называемой "мягкой силы", значительно облегчавшей реализацию других интересов страны.

"За разданные деньги, которые в сумме как для США составляли какую-то мелочь – Белый дом рекламировал американские политические ценности и свободы, а также улучшал свой имидж в очень разных странах мира, даже там, где поддержка американской политики могла быть не на самом высоком уровне. . Ибо тратились они, в общем-то, на правильные вещи. В Украине, например, – это поддержка школ, госпиталей, проектов экономического развития", — отметил эксперт.

Но сейчас, говорит политолог, этого не будет. По его словам, из-за внутренней политической конъюнктуры существование "мягкой силы" поставлено на паузу.

"И думаю, что после этой паузы в Вашингтоне поймут, что немного погорячились и сменив немного приоритеты вернутся к проверенной временем грантораздаточной деятельности. Потому что револьвером и добрым словом можно гораздо больше достичь, чем просто револьвером", — убежден Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министерство социальной политики сейчас оценивает последствия прекращения финансирования проектов, поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID), но утверждает, что это не будет оказывать серьезного влияния на финансирование социальных инициатив в Украине. Об этом во время пресс-конференции, подытоживая работу министерства за 2024 год, сообщила глава ведомства Оксана Жолнович.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid02JjVk7Y7bTPjeHM8f3PMXr8gkaEoM3V1pqDTVyvDSXnkJ4f4W9NVrNzS32pixHZAXl
Теги:

Новости

Все новости