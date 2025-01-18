Стали известны решения Трампа в первые часы правления

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Кравцев Сергей
Компания Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Ожидается, что они будут опубликованы всего через несколько часов после того, как избранный президент США вступит в должность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на двух источников СМИ отмечает, что пакет мер представляет собой кардинальное изменение иммиграционной политики. Он коснется иммигрантов, уже пребывают в Соединенных Штатах, и мигрантов, которые ищут убежище на границе США и Мексики. Это в свою очередь, положит начало репрессиям в сфере иммиграции, которые будут иметь последствия для людей по всей стране.
План включает в себя: проверки иммиграционной и таможенной служб США в крупных мегаполисах; отправку дополнительных ресурсов Пентагона на южную границу США; введение дополнительных ограничений на въезд в Соединенные Штаты; отмену политики эпохи Байдена.
Также собеседники утверждают, что команда Трампа, по крайне мере на начальном этапе, сосредоточится на нелегальных иммигрантах с криминальным прошлым, которые подлежат депортации в больших мегаполисах, таких как Вашингтон, округ Колумбия, Денвер и Чикаго. Но другие иммигранты, которые будут обнаружены в ходе этих операций, также могут быть взяты под стражу.
Основными игроками по ключевому пункту повестки дня Трампа являются: губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, который будет номинирован в пятницу на пост министра внутренней безопасности; Том Хоман — будущий глава пограничной службы; Стивен Миллер — будущий заместить штаба по политике и советник по внутренней безопасности.
CNN резюмируя пишет, что Трамп унаследует относительно спокойную южную границу США, но его команда готовится к действиям по усилению безопасности границ и реализации политики, которая радикально изменит иммиграционную систему Соединенных Штатов.
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