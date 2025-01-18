Стали известны решения Трампа в первые часы правления

Компания Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Ожидается, что они будут опубликованы всего через несколько часов после того, как избранный президент США вступит в должность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух источников СМИ отмечает, что пакет мер представляет собой кардинальное изменение иммиграционной политики. Он коснется иммигрантов, уже пребывают в Соединенных Штатах, и мигрантов, которые ищут убежище на границе США и Мексики. Это в свою очередь, положит начало репрессиям в сфере иммиграции, которые будут иметь последствия для людей по всей стране.

План включает в себя: проверки иммиграционной и таможенной служб США в крупных мегаполисах; отправку дополнительных ресурсов Пентагона на южную границу США; введение дополнительных ограничений на въезд в Соединенные Штаты; отмену политики эпохи Байдена.

"Вы увидите самолеты для высылки, сообщения об арестах, действия ICE в юрисдикциях-убежищах. По мере приближения 30 дней и первых 100 дней вы увидите последовательный барабанный бой", — сказал один источник CNN, имея ввиду планы новой администрации по депортации.

Также собеседники утверждают, что команда Трампа, по крайне мере на начальном этапе, сосредоточится на нелегальных иммигрантах с криминальным прошлым, которые подлежат депортации в больших мегаполисах, таких как Вашингтон, округ Колумбия, Денвер и Чикаго. Но другие иммигранты, которые будут обнаружены в ходе этих операций, также могут быть взяты под стражу.

Основными игроками по ключевому пункту повестки дня Трампа являются: губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, который будет номинирован в пятницу на пост министра внутренней безопасности; Том Хоман — будущий глава пограничной службы; Стивен Миллер — будущий заместить штаба по политике и советник по внутренней безопасности.

CNN резюмируя пишет, что Трамп унаследует относительно спокойную южную границу США, но его команда готовится к действиям по усилению безопасности границ и реализации политики, которая радикально изменит иммиграционную систему Соединенных Штатов.

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