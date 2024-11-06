Приход Дональда Трампа к власти в США, вероятно, не окажет быстрого влияния на ход войны в Украине. В то же время новоизбранный президент Америки, похоже, потребует от Киева определенной гибкости в вопросах, связанных с достижением мира, заявил бывший президент Финляндии Саули Нииностио в интервью для Yle.

Зеленский и Трамп

Ранее Трамп неоднократно высказывался о намерении быстро завершить войну в Украине, однако его заявления не содержали конкретных шагов, что вызвало беспокойство.

"Более детального плана по этому поводу, если он есть, я не видел. Посмотрим, что он действительно собирается делать. Однако сейчас план сводится лишь к одному предложению", — отмечает Ниининость.

По его словам, Трамп, вероятно, будет давить как на Россию, так и на Украину. Он может предложить Украине значительную поддержку, если Москва не согласится на мирное соглашение. В то же время Трамп, очевидно, ожидает от Киева гибкости в вопросах мирного урегулирования.

Ниинино также выразил сомнение, что приход Трампа немедленно повлияет на уровень военной помощи США Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп в должности президента снимет все ограничения в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет. Кроме того, Трамп будет разрывать экономику Китая разными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США. Впрочем, новый президент США также будет оказывать давление и на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары, скорее всего, тоже введет.



