Стало известно, что было в письме, которое Мелания Трамп написала Путину

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с личным письмом, в котором призвала позаботиться о мирном будущем для детей, в том числе похищенных Россией украинских детей.

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

По данным издания Fox News, письмо Мелании Трамп было передано Путину лично Дональдом Трампом перед их встречей на Аляске, состоявшейся в ночь на 16 августа. В своем послании первая леди подчеркивает важность мира и ответственность мировых лидеров за судьбу будущих поколений.

"Простая, но глубокая концепция, господин Путин, как вы, я уверена, соглашаетесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой и невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии", — говорится в письме Мелании Путину.

Мелания подчеркивает, что каждый ребенок мечтает о безопасности и возможностях, и именно Путин способен повлиять на решение закончить войну в Украине.

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто будете служить России — вы служите самому человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, достойны воплотить это видение одним росчерком пера сегодня. Время пришло", — пишет Мелания Путину по отношению к детям.

Письмо Мелании Трамп к Владимиру Путину

Хотя первые леди обычно воздерживаются от прямого вмешательства в международные переговоры, письмо Мелании Трамп вызвало широкий резонанс в СМИ. Аналитики считают, что такой шаг является частью мягкой дипломатии, призванной оказать дополнительное давление на Кремль. Однако неизвестно, как само личное обращение первой леди США может повлиять на позицию Путина в вопросе войны в Украине.

