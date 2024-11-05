Стало известно, что может ждать Украину в случае президентства Трампа или Гаррис

Если президентом США станет Камала Гаррис, то она продолжится нынешнюю политику "контролируемой эскалации", которая привела к тому, что в войну на стороне России вступила другая ядерная страна — Северная Корея, отмечает военный Александр Аронец.

Трамп и Гаррис

"Будет ли США выделять нам помощь? Это вопрос, поскольку большинство в Сенате, вероятно, получат республиканцы. Так что надеяться, что помощь будет хотя бы на нынешнем уровне — не стоит. Но администрация Камалы продолжит "решительно" осуждать российскую агрессию, – считает Аронец.

Что касается Дональда Трамп, то, по его мнению, он является очень непредсказуемым политиком. Вероятно, предполагает Аронец, он будет действовать исключительно в своих интересах.

"Если нам повезет и звезды совпадут, то томагавки могут полететь на Москву. Если не повезет, то всю помощь Украине остановят и будут давить на нас, чтобы мы договаривались с Россией", – считает военный.

Аронец подчеркивает, что любви к Украине у Трампа явно нет, поэтому надеяться на чудо не стоит. Вероятно Трамп перестанет выделять помощь в виде гранта, в то же время позволит покупать в кредит, если политика сдерживания агрессии России продолжится.

Но есть небольшой шанс, что наши украинские интересы совпадут с интересами Израиля, которому Трамп будет максимально способствовать. Нам следует использовать подобную возможность по максимуму", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что досрочно на выборах президента США проголосовали уже более 75 млн. американцев. Это уже почти половина общего количества избирателей в 2020 году.



