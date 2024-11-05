Стало известно, что может ждать Украину в случае президентства Трампа или Гаррис

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Ткачик Олеся
Если президентом США станет Камала Гаррис, то она продолжится нынешнюю политику "контролируемой эскалации", которая привела к тому, что в войну на стороне России вступила другая ядерная страна — Северная Корея, отмечает военный Александр Аронец.
Трамп и Гаррис
Что касается Дональда Трамп, то, по его мнению, он является очень непредсказуемым политиком. Вероятно, предполагает Аронец, он будет действовать исключительно в своих интересах.
Аронец подчеркивает, что любви к Украине у Трампа явно нет, поэтому надеяться на чудо не стоит. Вероятно Трамп перестанет выделять помощь в виде гранта, в то же время позволит покупать в кредит, если политика сдерживания агрессии России продолжится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что досрочно на выборах президента США проголосовали уже более 75 млн. американцев. Это уже почти половина общего количества избирателей в 2020 году.
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