logo

BTC/USD

78970.83

ETH/USD

1568.45

LTC/USD

70.68

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, что произойдет, если США признают оккупированные территории российскими
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что произойдет, если США признают оккупированные территории российскими

США могут запустить целый ряд негативных сценариев, если признают, что оккупированные территории принадлежат России

сегодня, 17:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Соединенные Штаты не имеют права признавать аннексию Крыма и оккупацию частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, даже в рамках усилий по достижению мира. Любое признание таких действий лишь усугубит аппетиты российского диктатора Владимира Путина к дальнейшей агрессии, убежден эксперт-международник Станислав Желиховский.

Стало известно, что произойдет, если США признают оккупированные территории российскими

США

По его словам, Украина неоднократно отмечала западных партнеров: никаких компромиссов по признанию российской оккупации быть не может.

"Если это произойдет, то совершенно очевидно, что Путин продолжит агрессию как против Украины, так и других стран. Более того, это будет иметь негативные последствия для всего человечества. То есть, те страны, которые также имеют агрессивные намерения против своих соседей, будут понимать: если они сильнее в экономическом или военном плане, то смогут достичь желаемого. К примеру, аннексировать какие-то территории, а потом навязать это миру”, — убежден эксперт.

При этом Желиховский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин оправдывает оккупацию "исторической справедливостью" и якобы защитой русскоговорящего населения. Впрочем, эти нарративы не имеют никакого основания.

Впрочем, по словам эксперта, аргументы Кремля – лишь попытка легализовать незаконную аннексию. Если США или другие государства признают российский контроль над оккупированными территориями, это будет фактически означать принятие его ультиматума, добавил Желиховский.

Кроме того, он подчеркнул, что признание аннексии создаст опасный прецедент, способный вдохновить другие авторитарные режимы на агрессию против соседей, предостерег специалист.

"Может произойти российское вторжение в страны Балтии или в страны Южного Кавказа и т.д. И другим странам — Китаю, Северной Корее, Ирану — это тоже даст зеленый свет. А это может породить действительно крушение мирового масштаба. Тем более с учетом того, что те или иные государства-агрессоры обладают ядерным оружием в своем арсенале", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, Вашингтон должен выступить против признания территорий Украины российскими.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканка украинского происхождения Виктория Спартц считает, что Украина должна отдать свои территории России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/vyznannya-ssha-krymu-ta-inshyh-okupovanyh-terytorij-ukrayiny-rosijskymy-pidshtovhne-svit-do-novoyi-eskalatsiyi-zhelihovskyj/
Теги:

Новости

Все новости