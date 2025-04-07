Стало известно, что произойдет, если США признают оккупированные территории российскими

Соединенные Штаты не имеют права признавать аннексию Крыма и оккупацию частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, даже в рамках усилий по достижению мира. Любое признание таких действий лишь усугубит аппетиты российского диктатора Владимира Путина к дальнейшей агрессии, убежден эксперт-международник Станислав Желиховский.

США

По его словам, Украина неоднократно отмечала западных партнеров: никаких компромиссов по признанию российской оккупации быть не может.

"Если это произойдет, то совершенно очевидно, что Путин продолжит агрессию как против Украины, так и других стран. Более того, это будет иметь негативные последствия для всего человечества. То есть, те страны, которые также имеют агрессивные намерения против своих соседей, будут понимать: если они сильнее в экономическом или военном плане, то смогут достичь желаемого. К примеру, аннексировать какие-то территории, а потом навязать это миру”, — убежден эксперт.

При этом Желиховский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин оправдывает оккупацию "исторической справедливостью" и якобы защитой русскоговорящего населения. Впрочем, эти нарративы не имеют никакого основания.

Впрочем, по словам эксперта, аргументы Кремля – лишь попытка легализовать незаконную аннексию. Если США или другие государства признают российский контроль над оккупированными территориями, это будет фактически означать принятие его ультиматума, добавил Желиховский.

Кроме того, он подчеркнул, что признание аннексии создаст опасный прецедент, способный вдохновить другие авторитарные режимы на агрессию против соседей, предостерег специалист.

"Может произойти российское вторжение в страны Балтии или в страны Южного Кавказа и т.д. И другим странам — Китаю, Северной Корее, Ирану — это тоже даст зеленый свет. А это может породить действительно крушение мирового масштаба. Тем более с учетом того, что те или иные государства-агрессоры обладают ядерным оружием в своем арсенале", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, Вашингтон должен выступить против признания территорий Украины российскими.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканка украинского происхождения Виктория Спартц считает, что Украина должна отдать свои территории России.



