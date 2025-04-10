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Стало известно, что россияне требовали от американцев во время переговоров в Стамбуле

Россияне выставили США ключевое требование, чтобы наладить работу посольств

сегодня, 18:58
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты и Россия рассматривают возможность проведения новой встречи, направленной на снижение напряжения в двусторонних дипломатических отношениях. Об этом сообщила прессслужба Госдепартамента США по итогам прошедших в Стамбуле консультаций.

Стало известно, что россияне требовали от американцев во время переговоров в Стамбуле

Россия и США

Во встрече принимали участие заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Соната Коултер и посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Стороны обсудили возможность проведения еще одного раунда переговоров, если такая необходимость возникнет.

"Место, дата и состав участников предстоящей встречи будут определены позже", — отметили в Госдепе, подчеркнув, что нынешние консультации продемонстрировали сохранение конструктивного подхода обеих сторон.

Одной из ключевых тем переговоров явилось обеспечение стабильного банковского обслуживания для дипломатических представительств обеих стран. По словам американской стороны, обсуждение продолжило линию конструктивного взаимодействия, заложенную на предыдущей встрече 27 февраля.

"Стороны обменялись комментариями для согласования договоренностей, которые должны обеспечить надежное банковское обслуживание дипломатических миссий США и РФ", — говорится в заявлении.

Представители США в свою очередь выразили обеспокоенность невозможностью трудоустройства местного персонала в американском посольстве в Москве. В Вашингтоне отмечают, что именно это является одним из главных препятствий для поддержки стабильного состава работников в дипмиссии.

Со своей стороны Россия в ходе консультаций настаивала на приоритетном возвращении дипломатической недвижимости, конфискованной на территории США. Как отметил глава российской делегации Александр Дарчиев, стороны выразили готовность совместно работать над "дорожной картой" по решению этого вопроса.

"Российская сторона акцентировала на необходимости скорейшего возвращения принадлежащей РФ дипломатической собственности. Есть взаимное стремление двигаться по этому направлению", — заявил посол.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин пошел на безумную эскалацию.




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Источник: https://tass.ru/politika/23652769
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