Стало известно, что сделает Келлог, если Путин откажется идти на переговоры

Бывший генерал Кит Келлог стал спецпредставителем Дональда Трампа по Украине и России. Это решение направлено на решение российско-украинской войны, ведь у Келлога есть четкое и решительное видение завершения конфликта. При этом, как отметил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман, спецпредставитель по таким вопросам был нужен уже давно. По его словам, новая администрация США во главе с Трампом может сделать значительный акцент на завершении войны. Назначение Келлога – положительный сигнал для Украины.

Владимир Путин

Шейтельман отметил, что будущий президент США, если им станет Трамп, будет в первую очередь заниматься экономическими проблемами страны и вопросами миграции. Впрочем, вопрос войны в Украине будет оставаться важным, а Келлог станет "профильным специалистом", который сконцентрируется именно на этом направлении.

"Юридически позиция Украины по сравнению с Россией выигрышная. Нам нужно ее постоянно повторять, для этого нам нужен постоянный контакт в администрации США", — считает эксперт.

По мнению Шейтельмана, Трамп может предложить, чтобы Украина и Россия сначала сели за стол переговоров. Только после этого, вероятно, США будут оказывать военную помощь. Келлог, работая под руководством Трампа, может активно продвигать четкие сроки для выполнения требований, но диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, будет затягивать процесс.

"Он (Келлог) будет сидеть под кабинетом Трампа и, вероятно, говорить, что у Путина было три дня, он за это время не дал ответ и поэтому надо что-то делать. Путин точно не пойдет на условия, которые ему выдвинет Келлог, и будет тянуть время ", – отметил Шейтельман.

Как заявил эксперт, Келлог последовательно поддерживал предоставление Украине военной помощи с самого начала полномасштабного вторжения. В закрепленном сообщении в сети X он отметил мужество президента Владимира Зеленского, отказавшегося покинуть Украину.

Келлог считает, что возвращение всех оккупированных территорий военным путем пока невозможно, но их признание российскими также исключено. Он подчеркивает, что санкции против России следует сохранять до момента, когда конфликт завершится на условиях, которые устроят Украину. Мир возможен только после смены власти в России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные предположили, какие могут быть сценарии завершения войны.



