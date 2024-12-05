Стало известно, что Трамп готов дать Путину, чтобы тот остановил войну

Возможные инициативы Дональда Трампа по прекращению войны будут базироваться на трех основных предложениях, об этом в эфире "Эспрессо" сказал политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп

При этом он подчеркнул, что у Запада есть ограниченные возможности влияния на диктатора Владимира Путина, но есть несколько вещей, которые Трамп, вероятно, предложит для достижения стратегической паузы в войне. Первое, по мнению политолога, это торможение вступления Украины в НАТО. Срок и условия этого предложения пока остаются неопределенными, но оно точно будет озвучено, убежден эксперт.

Далее, по его мнению, Трамп предложит диктатору постепенное снятие санкций, особенно в технологической сфере, которая болезненна для России. Однако именно эти санкции, вероятно, будут отменены в последнюю очередь, считает эксперт.

Кроме того, по мнению Тарана, Трамп может пообещать Путину частичное возвращение России в международную дипломатию, в том числе участие в встречах с ведущими странами. Именно вокруг этих трех пунктов, по мнению политолога, будут строиться предложения Трампа к Путину.

Эксперт отмечает, что хотя доверие к Путину со стороны Запада окончательно утрачено, сам факт переговоров с президентом США может стать для российского диктатора личным достижением, ведь Путин давно стремился обсуждать с лидером США "судьбу мира".

Если же предложенные инициативы не будут приняты, Таран напомнил позицию Трампа по поводу войны России против Украины.

"А он отмечал, что его первым шагом станет попытка посадить стороны за стол переговоров, чтобы выйти на мирное соглашение. Но если это не удастся, то он будет предоставлять Украине еще большее оружие, чем Байден, чтобы заставить Россию к переговорам", — подчеркнул он. Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин захочет долгих переговоров, во время которых не будет останавливать войну.



