Стало известно, что Трамп готов дать Путину, чтобы тот остановил войну

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Ткачик Олеся
Возможные инициативы Дональда Трампа по прекращению войны будут базироваться на трех основных предложениях, об этом в эфире "Эспрессо" сказал политолог Сергей Таран.
Дональд Трамп
При этом он подчеркнул, что у Запада есть ограниченные возможности влияния на диктатора Владимира Путина, но есть несколько вещей, которые Трамп, вероятно, предложит для достижения стратегической паузы в войне. Первое, по мнению политолога, это торможение вступления Украины в НАТО. Срок и условия этого предложения пока остаются неопределенными, но оно точно будет озвучено, убежден эксперт.
Далее, по его мнению, Трамп предложит диктатору постепенное снятие санкций, особенно в технологической сфере, которая болезненна для России. Однако именно эти санкции, вероятно, будут отменены в последнюю очередь, считает эксперт.
Кроме того, по мнению Тарана, Трамп может пообещать Путину частичное возвращение России в международную дипломатию, в том числе участие в встречах с ведущими странами. Именно вокруг этих трех пунктов, по мнению политолога, будут строиться предложения Трампа к Путину.
Эксперт отмечает, что хотя доверие к Путину со стороны Запада окончательно утрачено, сам факт переговоров с президентом США может стать для российского диктатора личным достижением, ведь Путин давно стремился обсуждать с лидером США "судьбу мира".
Если же предложенные инициативы не будут приняты, Таран напомнил позицию Трампа по поводу войны России против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин захочет долгих переговоров, во время которых не будет останавливать войну.
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