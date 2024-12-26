Стало известно, что Трамп намерен сделать с войной в Украине

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Ткачик Олеся
Заявление спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, что команда Дональда Трампа учитывает опыт неудач Минских договоренностей, важно как для Украины, так и для США. Это свидетельствует о серьезности намерений по разрешению конфликта, хотя в ситуации остаются свои нюансы, отметил в комментарии 24 канала политолог Олег Саакян.
Дональд Трамп
По его словам, план Трампа позиционируется как "виртуальный" и без конкретики. Это позволяет сохранить стратегическую неопределенность и пространство для маневров.
Келлог демонстрирует осведомленность о ситуации, опираясь на опыт Украины и доступную аналитику. Его задача не только произвести впечатление на международное сообщество, но и укрепить свои позиции внутри Республиканской партии, где поддержка Украины колеблется.
По словам Саакяна, внутри команды Трампа продолжается борьба за влияние на формирование повестки дня. В то же время, позиция относительно приемлемого завершения войны не всегда отвечает интересам Украины, и часто едва соответствует минимальным ожиданиям нашего государства.
Положительным сигналом является то, что Келлог подчеркнул нежелание допустить катастрофические сценарии для Украины. Он отдает себе отчет, что переговоры могут стать ловушкой, ведь Россия использует их как еще один метод продолжения агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что стал известен план-минимум Трампа по прекращению войны в Украине.
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