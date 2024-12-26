Стало известно, что Трамп намерен сделать с войной в Украине

Заявление спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, что команда Дональда Трампа учитывает опыт неудач Минских договоренностей, важно как для Украины, так и для США. Это свидетельствует о серьезности намерений по разрешению конфликта, хотя в ситуации остаются свои нюансы, отметил в комментарии 24 канала политолог Олег Саакян.

Дональд Трамп

По его словам, план Трампа позиционируется как "виртуальный" и без конкретики. Это позволяет сохранить стратегическую неопределенность и пространство для маневров.

"Ему важно показать это и наружу, чтобы все серьезно воспринимали его визиты и среди республиканцев. Поскольку не все республиканцы являются трампистами. И далеко не все даже среди трампистов являются изоляционистами. Поддержка Украины на уровне партий сохраняется на уровне 90% среди Демократической партии и 60% Республиканской. Келлогу необходимо продемонстрировать, что он достоин этой должности и что он является серьезным игроком", — отметил Саакян.

Келлог демонстрирует осведомленность о ситуации, опираясь на опыт Украины и доступную аналитику. Его задача не только произвести впечатление на международное сообщество, но и укрепить свои позиции внутри Республиканской партии, где поддержка Украины колеблется.

По словам Саакяна, внутри команды Трампа продолжается борьба за влияние на формирование повестки дня. В то же время, позиция относительно приемлемого завершения войны не всегда отвечает интересам Украины, и часто едва соответствует минимальным ожиданиям нашего государства.

Положительным сигналом является то, что Келлог подчеркнул нежелание допустить катастрофические сценарии для Украины. Он отдает себе отчет, что переговоры могут стать ловушкой, ведь Россия использует их как еще один метод продолжения агрессии.

"При этом положительная новость в том, что этим заявлением Келлог фактически подчеркнул, что не намерен допускать катастрофические сценарии для Украины. Он прекрасно понимает замысел России и то, что переговоры могут стать ловушкой. Этим они пролистывают "страницу", что переговоры являются сами по себе большим добром. Есть понимание, что переговоры могут быть тем же продолжением войны с другими методами", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что стал известен план-минимум Трампа по прекращению войны в Украине.



