Белый дом анонсировал важное заявление президента США Дональда Трампа, которое прозвучит 2 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Оно станет первым публичным появлением президента после исчезновения, породившего волну слухов о его состоянии здоровья.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Белый дом подтвердил обращение Трампа, однако детали его содержания остаются неизвестными. Последние несколько дней американские медиа активно обсуждали возможное ухудшение здоровья Трампа. В июле врачи диагностировали у него хроническую венозную недостаточность, а последние несколько дней президент США не появлялся на публике.

После этого в сети начали распространяться слухи о серьезных проблемах со здоровьем Трампа или его смерти. Однако помощники президента США заявили, что Трамп не будет делать заявлений о своем здоровье или отставке, а его выступление будет касаться обороны.

"Трамп не будет объявлять сегодня днем диагноз о здоровье или своей немедленной отставке. На самом деле сегодняшнее заявление будет сосредоточено на обороне", — передает Politico без дополнительных подробностей.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила главную тему заявления Трампа касающуюся Пентагона.

"Президент сделает увлекательное заявление, связанное с Министерством обороны", — сказала Левитт.

Таким образом, пока неизвестно, что именно Трамп будет говорить, однако недавно президент США призвал переименовать Министерство обороны в "Министерство войны". Также заявление Трампа прозвучит после того, как истек первый срок, который президент США дал Владимиру Путину для прогресса в мирных переговорах с Украиной, а второй дедлайн для российского диктатора все ближе.

