Заявления Дональда Трампа по поводу войны России против Украины направлены исключительно на его электорат, поэтому украинцам не стоит придавать им особого веса, отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний. Он отмечает, что действия Трампа, хотя и сложно предсказать, могут быть достаточно неоднозначными.

Дональд Трамп

Загородний предполагает, что в случае победы Трампа на выборах, он может начать активно противостоять Китаю и отменить ограничения на экспорт американских нефти и газа, что создаст дополнительные трудности для России. По мнению эксперта, Трамп не препятствует решительным действиям действующего президента США в отношении Украины.

Политолог также отмечает, что победа Камалы Гаррис на выборах не изменит политику США по поддержке Украины, тогда как победа Трампа может принести разные варианты развития событий. Все заявления Трампа по поводу украинского вопроса Загородний расценивает как часть предвыборной кампании, ориентированной на внутренний американский электорат.

"Мы не должны слушать, что Гаррис и Трамп говорят об Украине своим избирателям, потому что у них своя логика. Мы не знаем, что действительно будет делать Трамп", — отметил Загородний.

По его мнению, единственное, что можно предусмотреть в политике Трампа, это отмена ограничений на экспорт нефти и газа из США и Канады, введенных Джо Байденом. Такой шаг снизит потребность в закупке этих ресурсов в Иране и России. Кроме того, политолог предполагает, что Трамп может усилить экономическое давление на Китай, в частности, из-за повышения пошлин и торговой войны.

Загородний также отметил, что другие заявления Трампа могут быть вырваны из контекста и не отражают истинных намерений. Он отметил, что сейчас у Байдена есть возможность помогать Украине, несмотря на Трампа: "Это ли Трамп мешает Байдену предоставить разрешение на удары по территории России или надлежащее финансирование обороны Украины?".

Политолог подытожил, что нужно обращать внимание на реальные действия кандидатов. Он предположил, что США могут стремиться построить новые отношения с Россией, на что, по его мнению, намекает участие Дарьи Навальной в предвыборном штабе Камалы Гаррис в Пенсильвании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дочь Навального работает в штабе Камалы Гаррис.



