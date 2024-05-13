Стало известно, что ждет Украину и Европу, если США выйдут из НАТО

В следующем году США могут выйти из НАТО, если президентом страны станет Дональд Трамп. Как подчеркивает издание Foreign Affairs, в Штатах это понимают и даже приняли закон, четко запрещающий президенту единолично принимать решение о выходе из Альянса. Для этого необходимо получить поддержку в сенате или обеих палатах. Хотя, как отмечают журналисты, это не станет преградой для Трампа. По их словам, он может просто отозвать американские войска и командиров из Европы. Кроме того, Тамп также может сделать все, чтобы блокировать решения Альянса. Такие действия, считают журналисты, очень сильно ослабит НАТО.

НАТО

Если Трамп сможет стать президентом, а также решит, что США должны выйти из Альянса, то первой жертвой этого решения станет Украина. Журналисты отмечают, что Трамп и дальше не поддерживает предоставление военной помощи Украине и хочет сохранить хорошие отношения с Россией. Если США прекратят свои оборонные обязательства перед Европой, то там будут чувствовать себя более уязвимыми перед возможной агрессией РФ и как результат, станут меньше помогать Украине.

Журналисты прогнозируют, что в случае проигрыша Украину ждут жесткие репрессии от РФ и насильственная русификация.

При этом, отмечает издание, это только начало всего того, что может произойти. Журналисты подчеркивают, что без помощи США НАТО эффективно не сможет защищаться, а российский диктатор Владимир Путин попытается захватить страны Балтии.

По мнению журналистов, ситуация может привести к тому, что без США НАТО вообще прекратит свое существование, а некоторые страны даже начнут заниматься разработками собственного ядерного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что война в Украине разрушила миф о всесильном НАТО.



