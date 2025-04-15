Стало известно, до какого числа Трамп требует от Путина завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп никак не может успокоиться со своими сногсшибательными описаниями российско-украинской войны, отмечает политолог Сергей Таран. Теперь он, например, говорит о том, что ни Джо Байден, ни Владимир Зеленский не должны были ее начинать.

Дональд Трамп

Впрочем, как отмечает эксперт, в этой всей неоднозначной истории с трактовкой Трампом украинско-российской войны есть и несколько хороших моментов. В частности, говорит политолог, громко зазвучала тема нефти как механизм сдерживания российской экспансии.

"Заявление, что "Байден виноват в том, что цена на нефть была высокой, а надо, чтобы была низкой, и тогда война бы не началась" – стоит на поддержку. Потому что цена на нефть и сейчас пошла вниз, причем из-за политики Трампа. И хотя он не ставил перед собой такую задачу, этот антидот попал в руки Трампу, и он это понимает", — подчеркнул Таран.

Еще одна хорошая вещь, говорит эксперт, это то, что Трамп подтвердил, что все же есть определенный дедлайн для кремлевского диктатора по завершению войны в Украине.

"Вполне возможно дедлайн – это до 29 апреля – 100 дней от инаугурации Трампа. Дальше нужно будет что-то менять. Как минимум менять риторику по отношению к Путину", — отметил политолог.

По его словам, хоть на украинском поле у Трампа не очень получается продвинуться, но печальная ирония в том, что по сравнению с другими его начинаниями (тарифы, Гренландия, Канада, Иран) в ней у американского президента при желании есть какие-то шансы чего-то реально достичь ради настоящего мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп подтвердил информацию о том, что установил дедлайн для Путина в вопросе завершения войны в Украине.



