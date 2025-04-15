Стало известно, до какого числа Трамп требует от Путина завершить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп никак не может успокоиться со своими сногсшибательными описаниями российско-украинской войны, отмечает политолог Сергей Таран. Теперь он, например, говорит о том, что ни Джо Байден, ни Владимир Зеленский не должны были ее начинать.
Дональд Трамп
Впрочем, как отмечает эксперт, в этой всей неоднозначной истории с трактовкой Трампом украинско-российской войны есть и несколько хороших моментов. В частности, говорит политолог, громко зазвучала тема нефти как механизм сдерживания российской экспансии.
Еще одна хорошая вещь, говорит эксперт, это то, что Трамп подтвердил, что все же есть определенный дедлайн для кремлевского диктатора по завершению войны в Украине.
По его словам, хоть на украинском поле у Трампа не очень получается продвинуться, но печальная ирония в том, что по сравнению с другими его начинаниями (тарифы, Гренландия, Канада, Иран) в ней у американского президента при желании есть какие-то шансы чего-то реально достичь ради настоящего мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп подтвердил информацию о том, что установил дедлайн для Путина в вопросе завершения войны в Украине.
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