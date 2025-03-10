Стало известно, как американцы поняли, что Украина "готова" к миру с Россией

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп за последний месяц постоянно говорит о том, что он "хочет увидеть желание Зеленского к миру". Это звучало не только от самого президента, но и от его окружения: и Рубио, и Хегсет, и Уолц, и Вэнс – все вторят своему лидеру, отметил эксперт по международным вопросам Александр Краев.
США и Украина
Впрочем, по его словам, тогда возникает совершенно логичный вопрос – что для американцев может являться показателем такого желания к миру.
Как говорит эксперт, Украина не пойдет на то, что хотят американцы – отступление, капитуляцию, согласование всех прихотей россиян. При этом Краев призвал упомянуть, как Трамп реагировал на любые запросы Украины по оружию.
По его словам, это все позволяет прийти к промежуточному выводу, что для Трампа показателем нашего желания к миру будет момент, когда Украина перестанет просить оружие, даже для концепции "мир через силу".
Эксперт напомнил, что в свое время Трамп поддержал такой подход, однако сейчас, очевидно, он для него становится неудобным или из-за давления Москвы, или из-за собственного нежелания идти сложным и тернистым путем нормальной дипломатии.
При этом он добавил, что такая позиция усложнит Украине какие-либо дальнейшие попытки загадать при адекватных условиях мирных переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой еще подарок Путину сделал Трамп.
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