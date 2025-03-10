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Стало известно, как американцы поняли, что Украина "готова" к миру с Россией

Американцы регулярно начали заявлять, что Украина уже готова к миру с РФ

сегодня, 16:04
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп за последний месяц постоянно говорит о том, что он "хочет увидеть желание Зеленского к миру". Это звучало не только от самого президента, но и от его окружения: и Рубио, и Хегсет, и Уолц, и Вэнс – все вторят своему лидеру, отметил эксперт по международным вопросам Александр Краев.

Стало известно, как американцы поняли, что Украина "готова" к миру с Россией

США и Украина

Впрочем, по его словам, тогда возникает совершенно логичный вопрос – что для американцев может являться показателем такого желания к миру.

Как говорит эксперт, Украина не пойдет на то, что хотят американцы – отступление, капитуляцию, согласование всех прихотей россиян. При этом Краев призвал упомянуть, как Трамп реагировал на любые запросы Украины по оружию.

"Это всегда было отвержение с аргументацией "это продолжит войну" или согласие, но исключительно из формулировки "для сильной переговорной позиции. Последние две недели мы дополнительно слышим новый, достаточно популистический аргумент – "война давно бы закончилась, если бы не наше оружие. Да и вообще Украина была бы обречена что с ней, что без нее". Сюда же добавим и избегание вопроса гарантий, и вообще отвержение в рамках законодательной ветви рассмотрения вопроса нового бюджета, и шантаж остановкой помощи", — отметил Краев.

По его словам, это все позволяет прийти к промежуточному выводу, что для Трампа показателем нашего желания к миру будет момент, когда Украина перестанет просить оружие, даже для концепции "мир через силу".

Эксперт напомнил, что в свое время Трамп поддержал такой подход, однако сейчас, очевидно, он для него становится неудобным или из-за давления Москвы, или из-за собственного нежелания идти сложным и тернистым путем нормальной дипломатии.

И поэтому ему ситуация выглядит очень просто: если Украина хочет оружие, она хочет продолжения войны. Если она от нее отказывается – то она хочет мира", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что такая позиция усложнит Украине какие-либо дальнейшие попытки загадать при адекватных условиях мирных переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой еще подарок Путину сделал Трамп.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WLajJVzDmLGq3CpNkM68f7Y9EPJKHmNELpZiDmRZ9Tpdc8E69oX27jq7h3PD7y8vl&id=100009469088340
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