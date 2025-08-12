Стало известно, как США гарантируют Путину безопасность во время саммита на Аляске

Управление гражданской авиации США перекроет воздушное пространство над крупнейшим городом штата Аляска, Анкориджем, 15 июля – в день анонсированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в этом штате. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального управления гражданской авиации США.

Аляска. Фото: из открытых источников

Соответствующее "Оповещение о перемещении VIP-персоны" опубликовано на сайте. В нем говорится о том, что небо над Анкориджем будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 5,5 тысячи километров. Ограничения снимут 16 августа.

