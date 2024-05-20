Стало известно, как США пытаются спасти РФ с помощью «корейского сценария»

Соединенные Штаты пытаются в очередной раз спасти Россию и навязать Украине остановку войны по так называемому "корейскому сценарию", по крайней мере, на эту мысль наталкивает речь госсекретаря Энтони Блинкена в Киеве, отмечает политолог Тарас Загородний.

США и РФ

"Это чистый разводняк, главной целью которого является спасти в очередной раз Россию, как США системно делали в 20 веке — спасали от голода большевиков в 20-х годах, продавали военные технологии Сталину — за счет умирающих от голода украинцев спасали от голода уже в 90-е, не хотели выхода Украины из СССР и тому подобное", -

отметил эксперт.

По его словам, правда в том, что "корейский сценарий" стал возможным из-за двух главных факторов – смерти Сталина (это была личная его война) и американских войск в Корее, как гарант выполнения этих договоренностей.

Ни того, ни другого в нашей ситуации нет. Путин жив здоров и настроен уничтожить Украину и украинцев. Это уже стержневая идея всего российского общества и государственной политики",

– подчеркнул эксперт.

Именно поэтому Загородний не верит в то, что кремлевский диктатор согласится на то, чтобы зафиксировать линию разграничения на нынешних рубежах.

"Переговоры" – это инструмент для Путина дальнейшего уничтожения Украины. На первом этапе главная цель – провернуть то, что было сделано в 14 году, а именно – эмбарго на поставку оружия Украине со стороны США и ЕС",

– заявил политолог.

При этом эксперт считает, что добившись чего-нибудь одного, террористическая Россия будет постоянно выдвигать новые требования. Например, вернуть ей всю Херсонскую и Запорожскую области, потому что они зафиксированы в ее Конституции. Дальше могут потребовать отдать им Одессу и Николаев, потому что это, якобы, "русские города". Затем могут появиться претензии к численности украинской армии или к наличию у ВСУ тяжелого вооружения.

Как считает политолог, правда в том, что США серьезно опасаются дестабилизации в России, поскольку нарушается основа, на которой жила Россия последние 500 лет – скачивать ресурсы из Сибири и продавать их в Европе.

"Теперь после санкций этот баланс нарушен, так как ресурсы из Сибири может качать Китай без Москвы. Это и поближе, и быстрее. Такой расклад не устраивает США, поскольку ресурсы Сибири резко ухудшат их стратегическое положение в войне с Китаем, потому что Китай получит доступ к ресурсам из суши, а не из моря. А море контролирует США. То есть то, что устраивает Украину, не нужно США. Для них Москва должна сохранять контроль над Сибирью",

– подчеркнул политолог.

По его убеждению, Украине в этой ситуации нужно меньше слушать разговоры со стороны Запада "давайте контрнаступление" и "договаривайтесь".

"Нам это невыгодно. Лучше сидеть в глухой обороне, накапливать силы, сохранять людей и уничтожать экономику России. Германия в Первую мировую тоже оккупировала Францию и пол Европы, но вынуждена была бежать",

– отметил политолог и добавил, если кто-то будет торопить Украину с контрнаступлением, то можно пригласить их солдат первыми показать, как это делается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ хочет полноценного мирного соглашения , а не просто замораживания войны.