Стало известно, как Украине заставить США уважать себя и помочь победить РФ

Украинцы должны быть абсолютно прагматичны в восприятии дебатов, состоявшихся между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис, и понимать, что много слов не означает действий, отметил политолог Тарас Загородний. При этом он советует навсегда запомнить историю, когда украинцы начали бить по НПЗ, то американцы сразу сразу начали рассказывать, что это оказывается гражданская инфраструктура.

Гаррис и Трамп

"Когда нет выгоды, американцам, в принципе, плевать на происходящее в той или иной части полушария, и они начинают действовать из соображений выгоды. Так и мы должны действовать, а не слушать какие-то дебаты, не имеющие к нам никакого отношения", — заявил политолог.

При этом он утверждает, что верить нельзя ни Гаррису, ни Трампу, а верить нужно только в украинский народ и ВСУ.

"И надо действовать абсолютно прагматично, холодно и выходить в первую очередь в контакты со спонсорами этих политиков, становиться частью, в первую очередь, ВПК США. Требовать от правительства, чтобы наконец-то обеспечил секретность предприятий ВПК, чтобы американские корпорации могли зайти сюда. Обеспечивать экспорт предприятиям ВПК, украинским, для того чтобы они могли зарабатывать больше денег и строить больше оружия. Чем больше будет у нас ракет, чем больше будет у нас собственного оружия, тем больше будут с нами считаться, тем больше будут беспокоиться о нашем существовании", – заявил Загородний.

Кроме того, по его мнению, следует заявить, что нефтепровод, по которому американские корпорации качают казахскую нефть в Новороссийске, будет под нашей защитой.

"И нам все равно будет, кто там будет президентом. То же касается и других американских активов, находящихся на территории России. И тогда будет все в порядке, и не надо этот сопляк разводить, и не заниматься тем, чем мы не должны заниматься. Становимся сильнее, и тогда все равно, кто там будет президент, что он говорит", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный развенчал все заявления Трампа о том, что он бы не допустил полномасштабную войну в Украине.



