Стало известно, какие наставления накануне дебатов получили Трамп и Гаррис

Никакие президентские дебаты не оказали такого влияния на выборы, как между Джо Байденом и Дональдом Трампом 27 июня. Выступление Байдена было настолько плохо воспринято самими демократами, что они заставили его отказаться от баллотирования, отметил политолог Юрий Богданов.

Гаррис и Трамп

По его словам, уделяется значительное внимание и дебатам, которые пройдут между Камалой Гаррис и Дональдом Трампом 10 сентября, ведь Гаррис стала кандидатом слишком поздно.

"Многие американцы до сих пор изучают ее кандидатуру, и именно по их мнению больше всего могут повлиять дебаты. Пока американцы довольны: перед снятием Байдена баланс благосклонности Гаррис составлял –17% (как у Трампа), сейчас он уже 1%. Это не сродни рейтингу, но это — индикатор антирейтинга. А выбор из двух кандидатов – это всегда битва именно антирейтингов", – говорит Богданов.

По его словам, как дебатер во время вице-президентских дебатов 2020 года Гаррис уже побеждала Майка Пенса. Кроме того, прокурорская и сенаторская карьера тоже добавляет их шансы. И в напряженной гонке это может иметь решающее значение, считает политолог.

При этом, по его словам, команда Трампа готовится к дабатам специфически, она вложила более половины рекламных бюджетов в попытку дискредитации Гаррис, но пока оно никак не помогло. Поэтому ставка на дебаты для них важна.

При этом команда Трампа обратилась за помощью к бывшему члену Демократической партии от Гавайев Тулси Габбард, победившей Гаррис на дебатах 2019 года во время праймериз. Консультант Республиканской партии Райан Уильямс считает, что Трампу следует сосредоточиться на том, чтобы "не выглядеть ненормальным", пытаясь изобразить Харрис как слишком либеральную женщину.

Кроме того, добавляет Богданов, некоторые республиканцы опасаются, что Трамп может упустить последнюю возможность переломить траекторию гонки, особенно если "перейдет на личности".

В команде Гаррис тоже готовятся к дебатам. Там признают, что их оппонент — сильный соперник. Окружение кандидата от демократов отмечает, что во время остановок между митингами кандидат проштудировала большое количество книг и информационных материалов. Указано, что этап подготовки к дебатам начался 5 сентября, когда Гаррис замкнулась со своей командой до самых дебатов в Пенсильвании. Демократы практически полностью воспроизводят настоящие дебаты, в которых роль Трампа играет Филипп Рейнес, помощник Хиллари Клинтон.

"Я уже много раз писал, что главная надежда Трампа сейчас – затянуть Гаррис в эмоциональный контекст, обмен образами и активные медийные войны. Дебаты будут одним из последних шансов на это. Скоро мы узнаем, удастся ли ему. В конце концов, как бы рациональные заготовки и стратегии не строили команды кандидатов, многое решат и эмоции, и контекст дебатов. Ведь на кону очень много", – отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда состоятся дебаты и на каких условиях.



