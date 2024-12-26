Стало известно, какие решения Байдена по Украине отменит Трамп, когда вступит в должность

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность может пересмотреть решение Джо Байдена о поддержке Украины. Некоторые из них могут быть отменены, а другие — сохранены для создания рычагов влияния, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Чаленко.
Дональд Трамп
По мнению эксперта, введение Байденом санкций против энергетического сектора России может дать Трампу дополнительное пространство для маневров, укрепив позиции США и Украины.
Политолог отметил динамичное развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Благодаря новейшим разработкам, таким как ракеты и дроны "Трембита", "Пекло", "Паляница", Украина сможет самостоятельно наносить удары на большом расстоянии, даже если США изменят свою политику.
Чаленко предположил, что Вашингтон, возможно, будет двигаться постепенно, учитывая синергию с развитием украинского вооружения. Но Трамп пока не поддерживает использование американского оружия для атак на территории РФ, добавил он.
Что касается средств, направляемых США через Всемирный банк по замороженным российским активам в рамках инициативы G7, Чаленко уверен, что Трамп их не будет отменять.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о плане-минимуме Трампа по Украине.
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