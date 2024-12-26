Стало известно, какие решения Байдена по Украине отменит Трамп, когда вступит в должность

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность может пересмотреть решение Джо Байдена о поддержке Украины. Некоторые из них могут быть отменены, а другие — сохранены для создания рычагов влияния, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Чаленко.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, введение Байденом санкций против энергетического сектора России может дать Трампу дополнительное пространство для маневров, укрепив позиции США и Украины.

"Будет ли отменять санкции Трамп? Это будет зависеть уже от дальнейшей обстановки. , что сейчас Трамп будет отменять ряд позиций, которые разрешал Байден. Мы ведь прекрасно понимаем, что главное — предоставить инструмент, воспользуется ли им будущий президент США — будет зависеть непосредственно от сговорчивости российского агрессора. Со всем тем мы также должны понимать, что сейчас Трамп будет отменять ряд позиций, которые позволял Байден. И, возможно, как раз удары дальнобойным вооружением США по территории РФ – это и будет одним из этапов”, – считает Чаленко.

Политолог отметил динамичное развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Благодаря новейшим разработкам, таким как ракеты и дроны "Трембита", "Пекло", "Паляница", Украина сможет самостоятельно наносить удары на большом расстоянии, даже если США изменят свою политику.

Чаленко предположил, что Вашингтон, возможно, будет двигаться постепенно, учитывая синергию с развитием украинского вооружения. Но Трамп пока не поддерживает использование американского оружия для атак на территории РФ, добавил он.

Что касается средств, направляемых США через Всемирный банк по замороженным российским активам в рамках инициативы G7, Чаленко уверен, что Трамп их не будет отменять.

“Если даже Трамп начнет идти против решения Байдена, то мы понимаем, что Соединенные Штаты себя крайне некрасиво покажут именно в рамках G7. Штаты не могут себе позволить столь убить свою собственную репутацию. И в этом случае, я думаю, что эти 20 млрд. дол. именно со стороны США будут действительно планомерно выплачены траншами через Всемирный банк. И это, кстати, один из элементов, уже по факту решающих наши вопросы с компенсацией дефицита госбюджета. И эта часть неопределенности поддержки со стороны Соединенных Штатов уже решена", — пояснил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о плане-минимуме Трампа по Украине.



