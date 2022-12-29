Стало известно, какое оружие Зеленский просил у Байдена: что ответили в США

Во время своего визита в США президент Зеленский попросил Джо Байдена, чтобы в нашу страну начали поставлять современные танки и самолеты. Но сейчас позиция Америки по этому вопросу не изменилась. Об этом сообщает Politico .

Как сообщают авторы материала, главным приоритетом Зеленского остается увеличение количества оружия, боеприпасов для Украины. Во время своего визита в Америку он это повторил и попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения.

Но, как сообщает Politico, "Байден остался непоколебим по отношению к отдельным просьбам о танках, ракетах и истребителях". При этом, американский президент согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб. Несколько недель назад такие поставки считались невозможными.

Американские журналисты пишут, что в США все еще продолжаются дискуссии по поводу поставок современной военной техники в Украину. Некоторые американские чиновники считают, что такой шаг может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров.

Однако уже после передачи Patriot американские чиновники могут в 2023 году пересмотреть свою позицию по поводу того, какое оружие они называют "эскалационным".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены. Все попытки россиян взять штурмом Бахмут окончились провалом. С каждым днем силы русских захватчиков уменьшаются, а значит, кульминация битвы за Бахмут должна произойти вскоре. Эксперты отмечают, что боевые потери российских войск, вероятно, заставляют российских военных в Бахмуте использовать штурмовые группы численностью в отделение.