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Стало известно, какое оружие Зеленский просил у Байдена: что ответили в США

Как пишут американские СМИ, главным приоритетом Зеленского остается увеличение количества оружия

сегодня, 18:54
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Автор:

Лиля Воробьева

Во время своего визита в США президент Зеленский попросил Джо Байдена, чтобы в нашу страну начали поставлять современные танки и самолеты. Но сейчас позиция Америки по этому вопросу не изменилась. Об этом сообщает Politico.

Стало известно, какое оружие Зеленский просил у Байдена: что ответили в США

Джо Байден и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как сообщают авторы материала, главным приоритетом Зеленского остается увеличение количества оружия, боеприпасов для Украины. Во время своего визита в Америку он это повторил и попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения.

Но, как сообщает Politico, "Байден остался непоколебим по отношению к отдельным просьбам о танках, ракетах и истребителях". При этом, американский президент согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб. Несколько недель назад такие поставки считались невозможными.

Американские журналисты пишут, что в США все еще продолжаются дискуссии по поводу поставок современной военной техники в Украину. Некоторые американские чиновники считают, что такой шаг может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров.

Однако уже после передачи Patriot американские чиновники могут в 2023 году пересмотреть свою позицию по поводу того, какое оружие они называют "эскалационным".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены. Все попытки россиян взять штурмом Бахмут окончились провалом. С каждым днем силы русских захватчиков уменьшаются, а значит, кульминация битвы за Бахмут должна произойти вскоре. Эксперты отмечают, что боевые потери российских войск, вероятно, заставляют российских военных в Бахмуте использовать штурмовые группы численностью в отделение.



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Источник: https://www.politico.com/news/2022/12/29/himars-patriot-russia-ukraine-biden-00075708
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